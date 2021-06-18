Ünlü şarkıcı talihsiz kaza yaşadı

Düşerek ayak bileğini burkan İpek Açar, ayağının üst tarafı morarıp, duyduğu ağrı şiddetlenince hastaneye başvurdu ve 'bağ dokusu zedelenmesi' teşhisi ile ayağı bandaja alındı ve sevilen sanatçıya 15 gün yürüme yasağı konuldu. İpek Açar, yakınlarının yaşadığı kazaya 'nazar değdi' diyerek yorum yapmasına ise 'Fotoğraf çekimleri, klip, montaj, tanıtım koşturması derken bence yoruldum, koşturma sırasında ayağımı nasıl burktuğumun bile farkına varmadım, tamamen yorgunluk" diyor.