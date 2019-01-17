Son Dakika Haberleri: Ünlü Şarkıcı ve Köpeği Mahsur Kaldı

Ünlü Şarkıcı ve Köpeği Mahsur Kaldı

2 saat önce

İstanbul Kadıköy'de lüks bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında ünlü şarkıcı Ersin Faikzade de mahsur kaldı.

İstanbul Kadıköy'de lüks bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında ünlü şarkıcı Ersin Faikzade de mahsur kaldı.

Suadiye'deki Çolak İsmail Sokak'ta bulunan Beyaz Köşk isimli apartmanın bodrum katında trafodan yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların çığlıkları üzerine, yanan apartmanda oturanlar binayı boşaltarak kendilerini sokağa attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı ancak binanın onuncu katında oturan aile sesleri duymayınca, yoğun dumanların sardığı binada mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri, binada kalan aileye telefonla ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 112 Acil Sağlık ekipleri, en son çareyi aileye megafonla çağrı yapmakta buldu. Onuncu katta oturan aile bu kez durumu fark edip yoğun dumanların arasından dışarıya çıkmak için bir süre uğraş verdi. Binadan çıkmayı başaran ailenin bir üyesinin şarkıcı Ersin Faikzade olduğu öğrenildi. Faikzade'nin kucağındaki sevimli köpeği Thor'un korkudan titrediği anlar ise kameraya yansıdı. İHA'ya konuşan Ersin Faikzade, "Şoktayız. Yandaki apartmanın çığlıklarına uyandık. Malum, onuncu katta olunca aşağıdaki ses duyulmuyor. Son anda dumanları fark edince uyandık. Ama çok korktuk. Köpeğimin ödü koptu. O da titriyor. Adı Thor. Apartmanda kalan sadece biz vardık. Herkes çıkmıştı. Biz de onuncu kattaydık, zor indik" dedi.

(Caner Evyapan - Metin Başar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:21 Kaynak: İHA

İtfaiye, İstanbul, Kadıköy, Güncel
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