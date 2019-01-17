Son Dakika Haberleri: Ünlü Şarkıcı ve Köpeği Yangın Çıkan Binada Mahsur Kaldı

Ünlü Şarkıcı ve Köpeği Yangın Çıkan Binada Mahsur Kaldı

35 dakika önce

Kadıköy'de lüks bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle binayı dumanlar sardı.

Ünlü Şarkıcı ve Köpeği Yangın Çıkan Binada Mahsur Kaldı, System.String[]
Kadıköy'de lüks bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle binayı dumanlar sardı. Çevredeki vatandaşların çığlıklarıyla uyanan bina sakinleri, kendilerini panikle sokağa attı. Onuncu katta oturan şarkıcı Ersin Faikzade ve ailesi ise sesleri duyamayınca binada mahsur kaldı.Megafonla binada bulunanlar uyarıldı. Faikzade ve ailesi binadan tahliye edilirken, sevimli köpekleri Thor'un korkudan titrediği anlar kameraya yansıdı.

Suadiye'deki Çolak İsmail Sokak'ta bulunan Beyaz Köşk isimli apartmanın bodrum katında trafodan yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların çığlıkları üzerine, yanan apartmanda oturanlar binayı boşaltarak kendilerini sokağa attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı ancak binanın onuncu katında oturan aile sesleri duymayınca, yoğun dumanların sardığı binada mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri, binada kalan aileye telefonla ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 112 Acil Sağlık ekipleri, en son çareyi aileye megafonla çağrı yapmakta buldu. Onuncu katta oturan aile bu kez durumu fark edip yoğun dumanların arasından dışarıya çıkmak için bir süre uğraş verdi.

Binadan çıkmayı başaran ailenin bir üyesinin şarkıcı Ersin Faikzade olduğu öğrenildi. Faikzade'nin kucağındaki sevimli köpeği Thor'un korkudan titrediği anlar ise kameraya yansıdı. İHA'ya konuşan Ersin Faikzade, "Şoktayız. Yandaki apartmanın çığlıklarına uyandık. Malum, onuncu katta olunca aşağıdaki ses duyulmuyor. Son anda dumanları fark edince uyandık. Ama çok korktuk. Köpeğimin ödü koptu. O da titriyor. Adı Thor. Apartmanda kalan sadece biz vardık. Herkes çıkmıştı. Biz de onuncu kattaydık, zor indik" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

Suadiye, Kadıköy, 3. Sayfa
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