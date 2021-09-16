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Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası! - Son Dakika

Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası!

16.09.2021 18:32
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası!, System.String[]

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, kötü alışkanlığının pençesinde geçirdiği zorlu dönemi ve yeniden hayata dönüşünü sosyal medya hesabından anlattı. 42 yaşındaki yıldız, 20 haftada geçirdiği değişimi de kaleme aldığı bir mesajla gözler önüne serdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İngiliz şarkıcı, oyuncu ve TV ünlüsü Michelle Heaton, alkol alışkanlığının kendisini getirdiği noktayı hiç çekinmeden gözler önüne serdi. 20 hafta boyunca tedavi gören ve sağlığını geri kazanan Heaton, takipçilerini şoke eden değişimini de Instagram hesabından paylaştı.Yüzü şiş ve gözleri "kan çanağı" gibi bir fotoğrafıyla yeni ve sağlıklı halini yansıtan bir başka fotoğrafı yan yana koyan Heaton, 20 hafta önce "harap bir halde olduğunu, bağışıklık sisteminin iflas ettiğini" belirtti. Gördüğü tedaviden sonra kavuştuğu görüntüyü yansıtan daha mutlu ve sağlıklı bir fotoğrafıyla hayranlarının yüreğine su serpti.

Michelle Heaton paylaşımında "Bu fotoğraf şaşırtmak için değil, bu benim gerçeğimdi. Bu, 20 hafta önceki benim. Harap olmuştum ve bağışıklık sistemim artık kendini kapatmıştı. İkinci fotoğraftaki ise bugünkü halim. Kurtarılmış, güçlü, mutlu ve sağlıklı" diye yazdı.

Heaton, iki hali arasındaki bu çarpıcı farkı gösteren fotoğrafları, alkol bağımlılığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenen 14 Eylül günü paylaştı. "Tökezlediğimiz zaman, sağlam bir sistemimiz olduğunda yeniden ayağa kalkmamız olası değil mi?" diye yazan Heaton, kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan kurtulmak için daha fazla destek ve farkındalık sağlanması gerektiğinin de altını çizdi.

Michelle Heaton "Bugün daha güçlüyüm, fiziksel ve ruhsal olarak her zaman olduğundan daha iyiyim" diyerek mesajını tamamladı. Onun bu mücadelesine ve ulaştığı sonuca takipçilerinden de çok sayıda destek mesajı geldi.

Heaton, tedavi görmeden önce tek bir günü bile kötü alışkanlığından uzak kalarak geçiremediğini anlatmıştı. Yıldız, bu durumdan kurtulabilmek için tedaviye girmeye karar vermenin de kendisi için çok zor olduğunu gizlemedi. Heaton "Bu ilk adım ve sizde böyle bir problem olduğunu kabul etmek işin en zor kısmı" diye konuşmuştu.

Tedaviye başlamadan önce bağımlılığı için sürekli bir bahane bulduğunu belirten Heaton "herhangi bir duyguya kapıldığında, sevindiğinde ya da üzüldüğünde" kısacası her an kötü alışkanlığına sığınmak için bir bahane bulduğunu itiraf etmişti.

Heaton, tedavisi bittikten iki gün sonra verdiği bir röportajda, kendisine bu bağımlılığından kurtulamazsa hayatını bile kaybedebileceğinin söylendiğini hatırlattı. Buna rağmen yine de kötü alışkanlığıyla vedalaşamadığını belirten Heaton sözlerini şöyle sürdürdü: "En yakın arkadaşım bana 'Michelle ölüyorsun' dedi."

Heaton tedavi sürecinde kendisine destek olan ailesine ve arkadaşlarına da teşekkür ederek bugün geldiği durumun "yaşamasını isteyen tüm arkadaşlarının ortak çabası" olduğunu da vurguladı. Michelle Heaton gördüğü tedavinin ardından ise sağlığını geri kazandığını belirtti.

Hugh Hanley ile evli olan Michelle Heaton'ın dokuz ve yedi yaşında iki tane çocuğu bulunuyor.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası!
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası!
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası!
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası!

Michelle Heaton, Instagram, İflas, Alkol, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası! - Son Dakika Magazin


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