Üye Girişi
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası! - Son Dakika

Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası!

17.09.2021 00:30
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası!, System.String[]

İngiliz şarkıcı, oyuncu ve TV ünlüsü Michelle Heaton, alkol alışkanlığının kendisini getirdiği noktayı hiç çekinmeden gözler önüne serdi.

İngiliz şarkıcı, oyuncu ve TV ünlüsü Michelle Heaton, alkol alışkanlığının kendisini getirdiği noktayı hiç çekinmeden gözler önüne serdi. 20 hafta boyunca tedavi gören ve sağlığını geri kazanan Heaton, takipçilerini şoke eden değişimini de Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası!

Yüzü şiş ve gözleri "kan çanağı" gibi bir fotoğrafıyla yeni ve sağlıklı halini yansıtan bir başka fotoğrafı yan yana koyan Heaton, 20 hafta önce "harap bir halde olduğunu, bağışıklık sisteminin iflas ettiğini" belirtti. Gördüğü tedaviden sonra kavuştuğu görüntüyü yansıtan daha mutlu ve sağlıklı bir fotoğrafıyla hayranlarının yüreğine su serpti.

Michelle Heaton paylaşımında "Bu fotoğraf şaşırtmak için değil, bu benim gerçeğimdi. Bu, 20 hafta önceki benim. Harap olmuştum ve bağışıklık sistemim artık kendini kapatmıştı. İkinci fotoğraftaki ise bugünkü halim. Kurtarılmış, güçlü, mutlu ve sağlıklı" diye yazdı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası!

AMACI FARKINDALIK YARATMAK

Heaton, iki hali arasındaki bu çarpıcı farkı gösteren fotoğrafları, alkol bağımlılığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenen 14 Eylül günü paylaştı. "Tökezlediğimiz zaman, sağlam bir sistemimiz olduğunda yeniden ayağa kalkmamız olası değil mi?" diye yazan Heaton, kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan kurtulmak için daha fazla destek ve farkındalık sağlanması gerektiğinin de altını çizdi.

Michelle Heaton "Bugün daha güçlüyüm, fiziksel ve ruhsal olarak her zaman olduğundan daha iyiyim" diyerek mesajını tamamladı. Onun bu mücadelesine ve ulaştığı sonuca takipçilerinden de çok sayıda destek mesajı geldi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası!

"İŞİN EN ZOR KISMI SORUNU KABULLENMEK"

Heaton, tedavi görmeden önce tek bir günü bile kötü alışkanlığından uzak kalarak geçiremediğini anlatmıştı. Yıldız, bu durumdan kurtulabilmek için tedaviye girmeye karar vermenin de kendisi için çok zor olduğunu gizlemedi. Heaton "Bu ilk adım ve sizde böyle bir problem olduğunu kabul etmek işin en zor kısmı" diye konuşmuştu.

Tedaviye başlamadan önce bağımlılığı için sürekli bir bahane bulduğunu belirten Heaton "herhangi bir duyguya kapıldığında, sevindiğinde ya da üzüldüğünde" kısacası her an kötü alışkanlığına sığınmak için bir bahane bulduğunu itiraf etmişti.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası!

'BENİ SEVENLERİN ORTAK ÇABASI'

Heaton, tedavisi bittikten iki gün sonra verdiği bir röportajda, kendisine bu bağımlılığından kurtulamazsa hayatını bile kaybedebileceğinin söylendiğini hatırlattı. Buna rağmen yine de kötü alışkanlığıyla vedalaşamadığını belirten Heaton sözlerini şöyle sürdürdü: "En yakın arkadaşım bana 'Michelle ölüyorsun' dedi."

Heaton tedavi sürecinde kendisine destek olan ailesine ve arkadaşlarına da teşekkür ederek bugün geldiği durumun "yaşamasını isteyen tüm arkadaşlarının ortak çabası" olduğunu da vurguladı. Michelle Heaton gördüğü tedavinin ardından ise sağlığını geri kazandığını belirtti.

Hugh Hanley ile evli olan Michelle Heaton'ın dokuz ve yedi yaşında iki tane çocuğu bulunuyor.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası!

Michelle Heaton, Instagram, İflas, Alkol, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakikada iptal edilen gol gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarlarının yaşadığı travma çok büyük 00:20 Son dakikada iptal edilen gol gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarlarının yaşadığı travma çok büyük Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı 00:07 Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı Temizlik konusunda öğrencilere tepki çeken ifadeler kullanan müdür yardımcısı açığa alındı 22:56 Temizlik konusunda öğrencilere tepki çeken ifadeler kullanan müdür yardımcısı açığa alındı
Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü 22:23 Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 16 kente kuvvetli yağış geliyor 21:10 Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 16 kente kuvvetli yağış geliyor İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu 19:54 İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor 19:21 Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak 18:51 Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak

Son Dakika Haberleri
18:35 Davutoğlu'nun "Amed" ve federasyon kararı yorumuna MHP lideri Bahçeli'den çok sert tepki geldi: Haddini bil, haysiyet sahibi ol
17:55 Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi
17:51 Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi
17:50 Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi
17:42 Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi
17:32 Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı
17:31 Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı
17:29 AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor
17:18 Otomobilin çarpması sonucu yavru ayı yaşamını yitirdi
Kendisine yabancı madde atılan Mesut Özil'den Alman tribünlerine olay hareket Kendisine yabancı madde atılan Mesut Özil'den Alman tribünlerine olay hareket         
00:59
Seçimin kaderini belirleyecekler! Kararsız seçmenlerin oy oranı Ağustos ayı anketinde yüzde 21.2 oldu Seçimin kaderini belirleyecekler! Kararsız seçmenlerin oy oranı Ağustos ayı anketinde yüzde 21.2 oldu         
00:07
Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası "İtalyanca" şov! Basın toplantısına damga vurdu         
23:15
16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti 16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti         
22:34
Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Artık kullanılmayan askeri hastanede hayalet görüldü Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Artık kullanılmayan askeri hastanede hayalet görüldü         
22:01
Yılların bile eskitemediği güzellik! Arzum Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi Yılların bile eskitemediği güzellik! Arzum Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi         
21:01
Tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü         
19:33
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu         
15:53
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü         
11:38
Kaplıcaların tanıtımını yapmak isteyen kaymakam, ilginç yönteme başvurdu Kaplıcaların tanıtımını yapmak isteyen kaymakam, ilginç yönteme başvurdu         
10:08
TIME dergisinin TIME dergisinin "Dünyanın en etkili 100 kişisi" listesinde Fatih Birol, tek Türk olarak yer aldı         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 01:43:58. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası! - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement