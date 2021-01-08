Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi

08.01.2021 11:18

Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda çocuklarının bakıcısı tarafından evinin soyulduğunu söyledi. Kadını her yerde aradıklarını söyleyen Yeşilmen, takipçilerinden kadını bulmak için yardım istedi.

Uzun süredir Bodrum'da ailesiyle yaşayan Yeliz Yeşilmen, talihsiz bir olay yaşadı. Çocuklarına bakması için bir kadın bakıcı tutan Yeşilmen, evinin soyulduğunu ve değerli eşyalarının çalındığını görünce hayatının şokunu yaşadı.

"EVİMİ SOYUP DEFOLUP GİTMİŞ"

Her anını paylaştığı Instagram hesabından bir video yayınlayan Yeşilmen, "Arkadaşlar maalesef gerçekten çok kötü bir olay yaşadım. Arkadaşıma gelmiştim. Sonra çocuklarımla markete gittim. Evime gittim ve her taraf kilitli. Evim soyulmuş. Evime aldığım, güvendiğim, çocuklarımı emanet ettiğim kadın, evimi soyup soğana çevirip ondan sonra defolup gitmiş. O yüzden herkes onu arıyor şu anda. Zaten gerekli şeyler yapıldı. Ben sayfamda da paylaştım. Bodrum'da bu kadını, bu sahtekarı görenler lütfen bana DM'den ulaşsın" ifadelerini kullandı.

Hırsızlık şüphelisi kadını bulmak için takipçilerinden yardım isteyen Yeşilmen, bakıcı kadının fotoğrafını da yayınladı.

Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi
Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi
Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi

Yeliz Yeşilmen, Instagram, Bodrum, Kadın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi - Son Dakika Magazin


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