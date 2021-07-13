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Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi

13.07.2021 23:35

Sanat dünyasının sevilen sesleri arasında yer alan Zara, tekne turundan yaptığı paylaşımda, görünmesini istemediği göğüs dekoltesini emojiyle kapattı.

Türk sanat dünyasının beğenilen sesleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Zara, pandemi döneminin yorgunluğunu tatilde atıyor. Zara'nın tatildeki tekne turunda çekilen fotoğrafına emoji koyması, dikkat çekti.

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Şarkıcı Zara son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi

TEKNEDE POZ VERDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Pandemi döneminde kilo aldığını her fırsatta dile getiren Zara tatil sezonunu açtı. Tekne paylaşımlarıyla dikkat çeken Zara, yeni bir paylaşım daha yaptı.

Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi

GÜL İLE SANSÜRLEDİ

Teknede olan bir karesini paylaşan Zara, dekolte vermemek için göğüs bölgesini gül ile sansürledi. Zara'nın bu hareketine bazı takipçileri "Madem sansürleyeceksin neden paylaşıyorsun" yorumları yaptı.

İşte Zara'nın gül emojisiyle önlem aldığı o fotoğraf:

Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi
Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi

Instagram, Tatil, Zara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi - Son Dakika Magazin


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