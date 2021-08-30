Ünlü şarkıcıdan korkutan kaza! Kıraç, konser için sahneye çıkarken yere düştü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi coşkulu bir konser düzenlendi. Yüzlerce müzikseverin doldurduğu Gebze Metin Oktay Stadı'nda gerçekleşen konserde Türk Rock müziğinin ünlü isimlerinden Kıraç sahne aldı. Yüzlerce vatandaşla 30 Ağustos coşkusunu yaşayan Kıraç, konsere başlamadan talihsiz bir kaza atlattı.

SAHNEYE ÇIKARKEN YERE KAPAKLANDI

Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, yüzlerce vatandaşa 30 Ağustos coşkusunu yaşattı. Alanı dolduran vatandaşlar da telefonlarının ışıklarını yakarak, Kıraç'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Koşarak sahneye çıkmak isteyen ünlü şarkıcının merdivende ayağı takıldı. Düşmekten son anda kurtulan şarkıcı, daha sonra hiç bir şey olmamış gibi sahneye çıkarak konserine devam etti. Şarkıcının yaşadığı büyük talihsizlik ise bir hayranı tarafından anbean kaydedildi.