Ünlü şarkıcıdan özel hayat açıklaması

Spor tarzıyla dikkat çeken Ergül, özel hayatı hakkında "İlişkimiz güzel gidiyor. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yeni bir proje hazırlığı içerisinde olduğunu söyleyen Gülçin Ergül, "Sürpriz olsun" demekle yetindi.

Gülçin Ergül, İzmir'de yaşayan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın yanına taşındı. Ergül, şimdilerde bütün işlerini buradan takip ediyor. Konserler ve müzik çalışmaları için İstanbul'a gelecek olan şarkıcı yakın çevresine de "Aşkım için her şeyi yaparım. Urlalı oldum" diyormuş.