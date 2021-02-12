Sahil kenarında piknik yapan İrem Derici'den kendisini uyaran muhabire sert tepki: Gidin şikayet edin

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Caddebostan Sahili'nde önceki gün piknik yapanlar arasında şarkıcı İrem Derici ve 6 arkadaşı da vardı. Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan grubun rahat tavırları dikkat çekti.

"KORONAYI YENDİM, ANTİKORLUYUM"

Derici kendisine soru sormak için yanına gelen muhabire verdiği cevaplarla dikkat çekti. "Koronavirüsü geçirdim. Antikorluyum" diyen Derici, "Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor" dedi.

"YASAKSA BAKANLIK ÇÖZSÜN SİZE KALMADI"

İrem Derici, "Siz bir yasak bir şikayet görüyorsanız. En yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" ifadelerini kullandı.