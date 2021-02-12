Sahil kenarında piknik yapan İrem Derici'den kendisini uyaran muhabire sert tepki: Gidin şikayet edin - Son Dakika

Sahil kenarında piknik yapan İrem Derici'den kendisini uyaran muhabire sert tepki: Gidin şikayet edin

12.02.2021 12:52

Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü atlatan İrem Derici, önceki akşam arkadaşlarıyla sahil kenarında piknik yaparken görüntülendi. Yanına gelen muhabiri tersleyen Derici, "Şikayet edilecek yer varsa gidin edin" dedi.

Caddebostan Sahili'nde önceki gün piknik yapanlar arasında şarkıcı İrem Derici ve 6 arkadaşı da vardı. Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan grubun rahat tavırları dikkat çekti.

"KORONAYI YENDİM, ANTİKORLUYUM"

Derici kendisine soru sormak için yanına gelen muhabire verdiği cevaplarla dikkat çekti. "Koronavirüsü geçirdim. Antikorluyum" diyen Derici, "Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor" dedi.

Sahil kenarında piknik yapan İrem Derici'den kendisini uyaran muhabire sert tepki: Gidin şikayet edin

"YASAKSA BAKANLIK ÇÖZSÜN SİZE KALMADI"

İrem Derici, "Siz bir yasak bir şikayet görüyorsanız. En yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" ifadelerini kullandı.

Sahil kenarında piknik yapan İrem Derici'den kendisini uyaran muhabire sert tepki: Gidin şikayet edin
Sahil kenarında piknik yapan İrem Derici'den kendisini uyaran muhabire sert tepki: Gidin şikayet edin

İrem Derici, Caddebostan, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahil kenarında piknik yapan İrem Derici'den kendisini uyaran muhabire sert tepki: Gidin şikayet edin - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (5)
  • yorumcu baba: maksat şikayet değil ki. Madem sanatçısın madem değer verilsin istiyorsun o zaman değer verilen davranışlar yap ki bu halkta hakettiğini versin değil mi? Ne güzel yöntem git şikayet et. Ölünce mezarını kimse ziyaret etmez daha öncekiler gibi olur gidersiniz yazık hem çok yazık.... Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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