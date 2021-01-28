Ünlü şarkıcının paylaşımları takipçilerini ikiye böldü: Dünya acı çekerken bize bunları mı gösteriyorsun?

İşte bu paylaşım da Scherzinger'in takipçilerini ikiye böldü. Bazıları, milyonlarca insanın koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçirirken onun bu pozları paylaşmasını eleştirdi. Bazıları da bu negatif eleştirilere kulak tıkaması tavsiyesinde bulundu.42 yaşındaki Nicole Scherzinger'in tatil paylaşımlarına yorum yapan bir takipçisi "Dünyanın geri kalanı acı çekiyor ve sen bize bunları gösteriyorsun. Gerçekten mi?" diye yazdı. Bir başka takipçisi de "Aslında hiçbirimizin bunları görmeye ihtiyacı yok" diye yazarak görüşünü belirtti.Sevgilisi Thom Evans ile tatilin keyfini çıkaran Nicole Scherzinger'ın 4.7 milyon takipçisinden biri de bu paylaşımlara, şarkıcının bir hayranı olduğunu belirterek "Ama bu sonsuz rahatlama fotoğrafları biraz duyarsızca" yorumuyla eleştiri getirdi. Bir başka takipçisi de Nicole Scherzinger'e şöyle seslendi: "Tatilin keyfini çıkar ve mutlu ol, ama sürekli olarak bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşmak duyarsızlık." Scherzinger'in tatil paylaşımlarına bir başka takipçisi de "Gerçekten mi? Bunlar şimdi çok fazla. Tanrı aşkına dünyada olup bitenlere karşı duyarlı ol" diye yazdı.Instagram takipçilerinden diğer grubu ise Nicole Scherzinger'in paylaşımlarına övgüler yağdırdı. Bu görüşte olan takipçilerinden biri ünlü şarkıcıyı eleştirenlere "Dürüst olmak gerekirse yorumlarınızdan bazıları çok komik" diyerek görüşünü ifade etti.Scherzinger'ı savunan bir başka takipçisi de ünlü şarkıcının, koronavirüs pandemisi sürecinde yaptığı tatilin fotoğraflarını görmek istemeyenlerin buna buna mecbur olmadığını belirtip yine de olumsuz yorumlardan uzak durmaları gerektiğini tavsiye etti.Nicole Scherzinger'ın tatile çıkma hakkı olduğunu savunan birçok hayranı onun yıllara meydan okuduğunu ve kusursuz bir görüntü sergilediğini savundu. Bu takipçileri "Her zamanki gibi mükemmel görünüyorsun" diye yazdı.