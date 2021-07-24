Ünlü şarkıcının taksi krizi! Yusuf Güney, kendisini istediği yere götürmeyen taksi şoförü ile tartıştı

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, İstanbul'da bindiği takside şoförle tartıştı. 1,5 saat bekledikten sonra bir taksiye binen Güney, "Sizi karşıya götüremem" diyen şoförle ağız dalaşına girdiği anları da anbean kayda aldı.

"ARTİSTLİK YAPMA"

Karşı yakaya geçmek için taksi bekleyen ünlü şarkıcı, şoförler tarafından reddedilince sinirlendi. Bir taksi durdurup binen Güney, "1,5 saattir taksi bekliyorum kimse almıyor. Bu abimiz de karşıya geçmek istemiyormuş, neymiş trafik varmış" dedi. Bu sırada şoför "Beni tehdit ediyorsun" diye tepki gösterdi. Güney ise sürücüye "Artistlik yapma" cevabını verdi. Güney, araya giren vatandaşlara da tepki gösterdi.