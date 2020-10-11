Ünlü şarkıların söz yazarı Seyhan Girginer hayatını kaybetti

Bir süredir kanser ile mücadele eden Seyhan Girginer, bir haftadır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Kötü haberi Onur Akay duyurdu.

SEYHAN GİRGİNER KİMDİR?

Urfa'da dünyaya gelen şair Seyhan Girginer, Urfa'da dünyaya geldi. Bestesi Zekai Tunca'ya ait olan "Gözyaşımda Saklısın" isimli şarkı sözüyle, 1988 yılında "Yılın Söz Yazarı" seçildi. Bestesi İlgün Soysev'e ait olan "Yağmur Gözlüm" adlı şarkısı ile birlikte "Milliyet Müzik Ödülleri" yarışmasında iki kez yılın şarkısı ödülünü kazandı. 1989 yılında yine "Milliyet Yılın En Sevilen Sarkıları" yarışmasında, bestesini Ziya Taşkent'in yaptığı "Gücüme Gidiyor Böyle Yaşamak" ve bestesini İlgün Soysev'in yaptığı "Öyle Özledim ki Sevgilim Seni" şiiriyle, 2 ayrı ödül kazandı. "Gözyaşımda Saklısın" şarkı sözüyle, TRT Müzik Ödülleri Yarışması'nda yılın söz yazarı olarak, "Altın Kelebek" ödülünü aldı. Daha sonraki yıllar içinde pek çok önemli şarkıya söz yazarı olarak imza attı. Şiirlerini Coşkun Sabah ve Selami Şahin gibi çok sayıda ünlü besteci ve Türk müziğinin önemli isimleri besteledi.