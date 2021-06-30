Ünlü şarkısı sessiz sedasız evlendi

Tuğba Özerk 'in nikah şahidi menajeri Kemal Arslan olurken Gökmen Tanaçar'ın şahitliğini ise iş insanı Cemal Şen yaptı.

Özerk'in İlk gelinliği savaroski taslarla bezeli ve 20 kilo ağırliğındaydı. Özerk, nikah sonrası parti elbesiyle eğlencesine devam etti.

1.5 yıldır beraber olduğu Gökmen Tanaçar ile aile arasında gerçekleşen sade nikah töreniyle dünya evine giren ünlü şarkıcı, tasarımı Tuğba Yavuz'a ait 2 farklı gelinlik giydi.

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