1.5 yıldır beraber olduğu Gökmen Tanaçar ile aile arasında gerçekleşen sade nikah töreniyle dünya evine giren ünlü şarkıcı, tasarımı Tuğba Yavuz'a ait 2 farklı gelinlik giydi.
Özerk'in İlk gelinliği savaroski taslarla bezeli ve 20 kilo ağırliğındaydı. Özerk, nikah sonrası parti elbesiyle eğlencesine devam etti.
Tuğba Özerk'in nikah şahidi menajeri Kemal Arslan olurken Gökmen Tanaçar'ın şahitliğini ise iş insanı Cemal Şen yaptı.
Nikah sonrası gerçekleşen eğlencede Serhat Sokulgan davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı.
Son Dakika › Magazin › Ünlü şarkısı sessiz sedasız evlendi - Son Dakika Magazin