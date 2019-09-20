Ünlü şatonun sahibini bağlayan hırsızlar 2 milyon euro değerinde değerli eşya çaldı
1 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bulunan ünlü Vaux le Vicomte şatosuna giren hırsızlar şatonun sahibini iple bağladıktan sonra 2 milyon euro değerinde eşya alarak kaçtı.
Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bulunan ünlü Vaux le Vicomte şatosuna giren hırsızlar şatonun sahibini iple bağladıktan sonra 2 milyon euro değerinde eşya alarak kaçtı.
Fransız polisine göre 6 maskeli hırsız 17. yüzyıla ait şatoya perşembe günü sabahın erken saatlerinde girdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:45
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