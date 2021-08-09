Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Şef Akademi yarışmasında jüri üyeliği yapan ünlü şef Arda Türkmen, fenomen Melodi Elbirliler ile evleniyor. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Melodi Elbirliler, evlilik hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.
Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Elbirliler, "Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum. Sadece yaz bitmeden diyebilirim. Hazırlıklar tamamlandı. Gelinliğimi de satın aldım" dedi. Çiftin, bu ayın son haftası nikah masasına oturacağı öğrenildi.
Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler uzun zamandır aşk yaşıyor ve çift romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.
Son Dakika › Magazin › Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturuyor - Son Dakika Magazin