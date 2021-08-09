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Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturuyor - Son Dakika

Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturuyor

09.08.2021 09:54

Ekranların sevilen şefi Arda Türkmen, uzun süredir birlikte olduğu fenomen Melodi Elbirliler ile evlilik kararı aldı. Evlilik hazırlıklarını tamamlayan çift, bu ay sonu sade bir törenle nikah masasına oturacak.

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Şef Akademi yarışmasında jüri üyeliği yapan ünlü şef Arda Türkmen, fenomen Melodi Elbirliler ile evleniyor. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Melodi Elbirliler, evlilik hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

AY SONU EVLENİYORLAR

Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Elbirliler, "Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum. Sadece yaz bitmeden diyebilirim. Hazırlıklar tamamlandı. Gelinliğimi de satın aldım" dedi. Çiftin, bu ayın son haftası nikah masasına oturacağı öğrenildi.

Arda Türkmen ve sevgilisi Melodi Elbirliler evleniyor

Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler uzun zamandır aşk yaşıyor ve çift romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.

İşte çiftin bazı pozları...

Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile evleniyor
Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile evleniyor
Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile evleniyor
Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile evleniyor
Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile evleniyor
Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile evleniyor
Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile evleniyor
Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturuyor

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturuyor - Son Dakika Magazin


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