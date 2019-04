Ünlü Şef Aşçı ve Tv Yıldızı Gordon Ramsay'den Brexit Yorumu: Ülkenin Adı Boşuna Büyük Britanya Değil

Farklı kültürlerin buluştuğu kent Dubai'de dünyanın dört bir yanından lezzetleri deneyebileceğiniz birçok restoran mevcut. Michelin yıldızlı şef aşçı, televizyon yıldızı, eski futbolcu ve aile babası Gordon Ramsay ile rekabetin arttığı bu sektör hakkında konuştuk.Ünlü şefin Dubai'deki Hell's Kitchen restoranındayız. 18 yıl önce burada ilk kez restoran açan Ramsay kentteki değişime dikkat çekiyor ve ekliyor: "Dubai son derece rekabetçi bir yemek şehri. Harika bir pazar, Avrupa sektörü de şu an hiç olmadığı kadar Dubai'ye akın ediyor, çünkü burası iyi hava ve iyi yemek garantili, ayrıca harika plajları var."Şef Ramsay rekabetin yüksek olduğu, pazarın doyduğu Dubai'de restoran açmanın zorlukları hakkında ise "Trendler günlük bazda değişiyor. En çekici, en güzel ve hatta bazen en ucuz olmak zorundasınız ve bir restoran işletirken bu çok da mümkün değil. Yani gittikçe zorlaşıyor." şeklinde konuşuyor.Dubai'de restoran işletmeyi Avrupa ya da Amerika pazarı ile kıyaslayan şef aşçı, "Sadece yemekle değil, aynı zamanda ambiyans, bar, servis ve etiketle de alakalı. Bu zorlu bir pazar, çok dikkatli olmalısınız. Eğer 18 ay ayakta kalabilirseniz bu, daha uzun yıllar burada olacağınız anlamına gelir." diyor."Yıldız almanız yaptığınız işin tescillenmesi gibi"16 Michelin yıldızı olan Ramsay bu işin bir tutku olduğunu açıklıyor: "Biliyorsunuz ne yazık ki geçen sene Joel Robuchon'u kaybettik, 38 Michelin yıldızı vardı. Adam olağanüstüydü, bir yıl onunla çalışmıştım. Alain Ducasse'in şu an 21 yıldızı var. Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde kaç kez oynadı? Bu tutku ile alakalı bir şey. Yani sadece ben değilim, burada tam arkamda bir takım var. Bu, ne kadar yıldız varsa o kadar iyidir gibi bir şey değil. Bir yıldız almanız yaptığınız işin tescillenmesi gibi, ekim ayında bir önceki sene yaptığınız bir yemekten dolayı ödüllendiriliyorsunuz. Yani ne kadar iyi olduğunuzun onaylanması. Sadece ben değilim, bu takım sayesinde, onlardan en iyi sonucu alıyorum."Üç kız çocuğu babası Ramsey: "Bizim zamanımızda böyle değildi"Beş çocuk sahibi olan Gordon Ramsay, bu devirde çocuk yetiştirmenin zorluklarına değiniyor: "Bence bugün onlar üzerindeki baskı, bizdekine nazaran çok daha büyük, çünkü dikkatlerinin dağılması için bize göre çok daha fazla sebep var. Biliyorsunuz bizim zamanımızda bu şekilde internete erişimimiz söz konusu bile değildi. Örneğin asistanıma bakıyorum, nerede ne zaman bir kız arkadaş ya da randevu isterse sadece sağa ve sola kaydırıyor. Bu yüzden kur yapmak, flörtleşmek önemliydi. İlişkiye başlayıp bitiren ve onları izleyen 3 kız çocuğunun olması..." Kız çocukları ile ilişkisini "Çok erken yaşlardan beri kızlarıma bunu benimle daha hızlı paylaşmaları halinde onlar için daha fazlasını yapabileceğimi anlatıyorum. Sert bir baba mıyım? Makul olduğumu düşünüyorum." sözleriyle açıklıyor.Brexit'in yemek ve restoran sektörü üzerindeki olası etkisiBrexit'in yemek sektörü üzerindeki olası etkisi hakkında ise "Neler olduğu konusunda çok fazla belirsizlik var. Anlaşmayı ne kadar çabuk yaparsak, başımızı kaldırabilir ve ulus olarak olmamız gereken yeri yeniden konumlandırabiliriz. Kaliteli restoranlar kesinlikle etkilenmez, ancak radara takılanlar hakkında aynı şeyi söyleyemem. İyi olacağız, çok çalışkan bir milletiz, bu yüzden anlaşma bittiğinde ve birlikten çıktığımızda herkes normale dönecek ve inandığımız şeyi destekleyecek." şeklinde konuşuyor.İskoçya'da doğduğunu, ancak orada hiç yaşamadığını belirten Ramsay, "İngiltere'yi seviyorum, büyümek için harika bir yer, muhteşem değerler, harika bir ülke. Boşuna adı Büyük Britanya değil. Bunu asla unutmamalıyız." diyor.Eski futbolcu şef aşçı Ramsay'i teşvik eden kaybetme korkusuDaha önce futbolcu olan Ramsay, "Bence bu sadece antrenman değil, disiplin, profesyonellik ve doğru çizgide ilerlemek. Bu yüzden futbol zorlu bir oyun ve saniyeler içinde elinizden kayıp gidebilir, tıpkı benim sakatlanmam gibi. Ayağa kalkmak, yaralarınızı sarmak ve bununla yaşamaya devam etmelisiniz." diyor.Bugün başarılı bir şef aşçı olan Ramsay, kendisini teşvik eden şeyin para değil, kaybetme korkusu olduğunu anlatıyor ve ekliyor: "Eğer benim durumumda yetiştiyseniz, her şeyin değerini on kat daha iyi biliyorsunuz. Uzun zaman önce sahneye çıktığımda param vardı, bu yüzden beni teşvik eden şey asla para olmadı.