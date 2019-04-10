Son Dakika Haberleri: Ünlü Şef Aşçı ve Tv Yıldızı Gordon Ramsay'den Brexit Yorumu: Ülkenin Adı Boşuna Büyük Britanya De…

Ünlü Şef Aşçı ve Tv Yıldızı Gordon Ramsay'den Brexit Yorumu: Ülkenin Adı Boşuna Büyük Britanya De…

20 dakika önce

Farklı kültürlerin buluştuğu kent Dubai'de dünyanın dört bir yanından lezzetleri deneyebileceğiniz birçok restoran mevcut. Michelin yıldızlı şef aşçı, televizyon yıldızı, eski futbolcu ve aile babası Gordon Ramsay ile rekabetin arttığı bu sektör hakkında konuştuk...

Farklı kültürlerin buluştuğu kent Dubai'de dünyanın dört bir yanından lezzetleri deneyebileceğiniz birçok restoran mevcut. Michelin yıldızlı şef aşçı, televizyon yıldızı, eski futbolcu ve aile babası Gordon Ramsay ile rekabetin arttığı bu sektör hakkında konuştuk…
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:41 Kaynak: Youtube
Michelin, Dubai, Genel
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