Son Dakika Haberleri: Ünlü Şef Aşçılar Alvis ve Price'tan Özel Tarif: Çam Fıstıklı Sos Eşliğinde Dana Uykuluk

Ünlü Şef Aşçılar Alvis ve Price'tan Özel Tarif: Çam Fıstıklı Sos Eşliğinde Dana Uykuluk

33 dakika önce

Dubai farklı kültürlerden oluşan kozmopolit halkı sayesinde geniş bir mutfak kültürüne sahip. Dubai Yemek Festivali kapsamında Michelin Rehberi eski direktörü Michael Ellis'le bir araya geldik.

Dubai farklı kültürlerden oluşan kozmopolit halkı sayesinde geniş bir mutfak kültürüne sahip. Dubai Yemek Festivali kapsamında Michelin Rehberi eski direktörü Michael Ellis'le bir araya geldik. Bunun yanı sıra ünlü İngiliz şef aşçılar Nick Alvis ve Scott Price euronews'e özel bir tarif paylaştı…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:24 Kaynak: Youtube

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