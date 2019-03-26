Ünlü Şef Aşçılar Alvis ve Price'tan Özel Tarif: Çam Fıstıklı Sos Eşliğinde Dana Uykuluk
33 dakika önce
Dubai farklı kültürlerden oluşan kozmopolit halkı sayesinde geniş bir mutfak kültürüne sahip. Dubai Yemek Festivali kapsamında Michelin Rehberi eski direktörü Michael Ellis'le bir araya geldik.
Dubai
farklı kültürlerden oluşan kozmopolit halkı sayesinde geniş bir mutfak kültürüne sahip. Dubai Yemek Festivali kapsamında Michelin
Rehberi eski direktörü Michael Ellis
'le bir araya geldik. Bunun yanı sıra ünlü İngiliz şef aşçılar Nick Alvis ve Scott Price euronews'e özel bir tarif paylaştı…
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:24 Kaynak: Youtube
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