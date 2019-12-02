Ünlü şef aşçılar Alvis ve Price'tan özel tarif: Çam fıstıklı sos eşliğinde dana uykuluk

Dünyanın dört bir yanından gelen lezzetler Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde buluşuyor. Farklı kültürlerden oluşan kozmopolit halkı sayesinde Dubai geniş bir mutfak kültürüne sahip. Dubai Yemek Festivali kapsamında Michelin Rehberi eski direktörü ve Jumeirah Şef Mutfak Sorumlusu Michael Ellis ile buluştuk. Bunun yanı sıra ünlü restoran Folly'nin şef aşçıları Nick Alvis ve Scott Price euronews'e özel bir tarif paylaştı.



Çam fıstıklı sos eşliğinde dana uykuluğu



Dubai'deki farklı lezzetleri keşfettiğimiz programımızın son bölümünde Madinat Jumeirah pazarındaki Folly restoranına konuk olduk. İngiliz şef Nick Alvis ve Scott Price, euronews için tavada kızartılmış dana uykuluğu ve çam fıstıklı sos hazırladı: "Bu sos için öncelikle çam fıstıklarını yağda kızartıyoruz. Yumurta beyazlarını çırpıyoruz. Krema kıvamında beyaz bir sos elde ediyoruz ve kızarmış çam fıstıklarımızı bunun yanında servis ediyoruz. Garnitür olarak da biraz taze doğranmış biber, arpacık soğan ve kişniş. İşte bu kadar!"