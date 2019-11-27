Ünlü şef Danilo, mutfak sırlarını paylaştı

Türkiye'de de adından sıkça söz ettiren ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna, mutfaktaki sırlarını paylaştı. Video platformu TikTok'un mutfak sırları kampanyası kapsamında düzenlediği workshopta Danilo Zanna İtalyan ve Türk mutfağının sırlarını gastronomi tutkunlarına anlattı.

Kısa video platformu TikTok, 'mutfaksırları' etiketiyle gerçekleştirdiği kampanyada kullanıcılarını mutfakta yaratıcılıklarını sergilemeye davet etti. Büyük ilgi gören kampanya bu zamana kadar 140 milyondan fazla görüntülenme aldı. Platformun içerik üreticileri Şeyda Aydın, Güneş Gül ve Mini Türk Mutfağı hesabının kurucularından Burcu Aydın'ın da katıldığı workshopta Danilo Zanna İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzeti pizzayı pek çok malzemeyle yeniden yorumlayarak sundu. Kullanıcılarla mutfağa giren Danilo, domatesli ve burrata peynirli, humuslu, trüf mantarlı, labneli, manda süt mozerallalı farklı lezzetlerde birçok pizza çeşidinin tariflerini paylaştı. Mini Türk Mutfağı hesabının kurucusu Burcu Aydın da hazırladığı minyatür pizzayla Danilo Zanna'ya eşlik etti. Tarifler hazırlanırken platformun kullanımı kolay video çekme ve düzenleme yöntemleriyle çeşitli videolar çeken Danilo Zanna ve içerik üreticileri bu anları video platformu üzerinden takipçileriyle paylaştı.

DANİLO'NUN MUTFAK SIRLARI

Etkinlikte mutfağa dair ipuçları da paylaşan Danilo Zanna mutfakta güzel yemekler yapmak için en önemli püf noktanın sevdikleriniz için sevgiyle yemek yapmak olduğunu belirtti.

Danilo, "Mutfakta önemli şeylerden ilki; sevgiyle yemek yapmak ikincisi ise kullanılan malzemeler. Yumurta beyazını çırparken kar gibi olması için genellikle tuz atılıyor ancak bu çok yanlış. Tuz, bilinenin aksine su moleküllerini öldürerek kabarmayı engelliyor. Bunun için ise en iyi yöntem limon. Birkaç damla limon, asitli yapısı sayesinde yumurta beyazının çok güzel kabarmasını ve kıvam almasını sağlıyor. İkincisi makarna yaparken suyuna yağ koymak. Makarnanın suyuna yağ koymanız hiç bir işe yaramıyor yağ suyun üzerine çıkıyor ve suya kötü bir tat veriyor. Tuzu ise su kaynadıktan sonra koymalısınız. Birçok yemeğe güzel tat veren Antep fıstığını ise kesinlikle mikserden geçirmemelisiniz. Eğer toz halinde kullanmak istiyorsanız direkt toz olarak satılan halini almalısınız" diye konuştu.

DANİLO ŞEFTEN ÖNEMLİ UYARI: ETİ KESİLMİŞ ŞEKİLDE ALMAYIN

"Yemek yaparken en sık kullanılan ürün soğandır ve soğan yandığı zaman mutlaka çöpe atılmalıdır. Biraz yandı, fark etmez denilmemeli" diyen ünlü İtalyan şef, "Yemeklerin lezzetli olması için mevsim meyveleri ve sebzeleri kullanılmalı. Haftada bir kere kendiniz için yemek yapın. Ben bir gün mutlaka kendim için yemek yapar ve yerim. Bu da bana büyük mutluluk veriyor. Deniz ürünlerini dondurulmuş kullanmamaya özen göstermeliyiz.Et ve balığı ise kesilmiş halde almamalıyız. Kuşbaşı, antrikot, fleto balık gibi ürünleri bütün halde kendiniz kesin. Çünkü eti ne kadar keserseniz bakteri üretme ihtimali o kadar yükseliyor" ifadelerini kullandı.

"KLASİK YEMEKLERİ KREATİF BAKIŞ AÇISIYLA YORUMLAMALIYIZ"

Danilo Zanna, sözlerine şöyle devam etti:

"Mutfakta birçok ürün ve malzeme ile çalışıyoruz. Aşçılık gibi sonu olmayan ve sürekli gelişen bir meslekte ancak bu malzemeleri yaratıcı bir şekilde kullanabilirseniz başarılı olabilirsiniz. Standart yemekleri bile yaparken yaratıcılığımızı kullanarak fark yaratabiliriz. Klasik yemekleri yeni malzemeler ve tekniklerle kreatif bir bakış açısıyla yorumlamaya çalışıyoruz. TikTok da içerisinde yaratıcı ve kreatif paylaşımlar bulunan bir platform. Ayrıca herkesin kendini ait hissedeceği yaratıcılığını ve hayal gücünü rahatlıkla ifade edebileceği çeşitlendirilmiş bir yer. Platform bu kampanyayla kullanıcılarını mutfak ipuçlarını ve püf noktalarını paylaşmaları için ilham veriyor. Bu kısa videolar mutfak ipuçlarını öğrenmek için harika bir yol."

KULLANICILAR DA 'MUTFAK SIRLARI'NI PAYLAŞTI

Burcu ve Anıl Aydın tarafından başlatılan Mini Türk Mutfağı projesi de minyatür tarif videoları paylaşmak için #mutfaksırları kampanyasına katılan kullanıcılar arasında yer aldı.

Minyatür yemekler yaparak Türk mutfağını minyatürle buluşturan Burcu Aydın, "Çok keyif alarak başladığım bu iş çok olumlu yorumlar alınca benim için daha da keyifli hale geldi. TikTok'la buluşma hikayem çok yeni, yaratıcı taraflarını gördükçe burada da paylaşımlar yapmaya başladım. Burada da 'Mini Türk Mutfağı'nı var edebilmek için katıldım. Benim mutfak sırrım minik bir şef zannedilse de, arkada kocaman ellerin olması diyebilirim" ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki öğretmen adayı Güneş Gül ise, "Canım sıkılırken bir video paylaştım ve video bir anda çok büyük bir ilgi gördü. Çok fazla beğeni alınca ben de daha fazla video çekmeye başladım. Mutfak sırlarında da pasta ve milkshake yapmıştım, tamamen doğaçlama ve eğlenceli olmuştu. Sırrım, içeriklerimin eğlenceli olması" diye konuştu.

2 çocuk annesi Şeyda Aydın, çocukları sayesinde uygulama ile tanıştığını ifade etti. Aydın, "Bu uygulamayı bana çocuklarım öğretti. Sonrasında birlikte video çekmeye başladık. Ortaya çok keyifli videolar çıktı. İnsanlar da bizim eğlencemize ortak oldular. Böylece kocaman bir aile olduk. Her kadının, her annenin kendine özel sırları vardır. Benim sırlarım da çocuklarım doğrultusunda oluştu. Çocuklar çok fazla sebze yemezler, eti de fazla sevmiyorlar ben de onları yiyebilecekleri hale, bazen de görünmeyecek hale getirip yedirmeye çalışıyorum" dedi.