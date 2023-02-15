Ünlü Şef Fırat Can Kim?

Şu anda kendi ismini marka haline getirmiş olup beraberinde kendi restoranı ile hizmet sunmaktadır.

Steakman bu sektör içerisinde ilk kez 15 yaşında tanışmış olup Bursa içerisinde bir mezbahada tecrübe sahibi haline gelmiştir. Kasapçılık alanında çalışarak beraberinde hayalini kurduğu sektörde sıkça bahsedilen bir isim haline gelmiştir.

Küçük Yaşından İtibaren Çalışma Hayatında İlk olarak 15 yaşında başlayan çalışma hayatı sonunda hayaline ulaşması ile birlikte devam ediyor. Küçük bir çocuk olmasına rağmen hayallerin peşinden gitmiş ve kendini geliştirmek amacıyla büyük uğraşlar oluşturmuştur. Oldukça uzun süre kasap yanında çalışmış ardından ise kasapçılığa dair tüm detayları ve tecrübeleri elde etmiştir. Elde ettiği tecrübeler doğrultusunda ise Bursa'da eğitimden sonra İstanbul üzerinde çalışmalarına devam etti.

Sadece Tecrübeler İle Kalmadı

Verdiği hizmetler alanında çeşitli seyahatler meydana getirerek markasının hızlı bir şekilde büyümesini sağladı. Mevcut olan da kendini geliştirmeyi Başaran Fırat Can aynı zamanda pek çok ülkede farklı tecrübeler elde ederek eğitimle birlikte gelişti. Eğitim aldığı ülkelerden bazıları ise Hollanda, Amsterdam, Almanya, Ukrayna, Ürdün, Arnavutluk ve Irak gibi ülkeler olmuştur.

Ünlü isim Steakman Fırat Can aldığı eğitimlerin yanı sıra deneyimleri ile birlikte kendi restoranı kurmuş ve birbirinden lezzetli seçenekleri bir araya toplayarak pek çok kişinin ilgisini çekmiştir. Özellikle ldığı eğitimlerin ve tecrübelerin sonucunu gündeme getiren isim İstanbul Veliefendi, Sapanca ve Bursa'da kendi restoranını kurmuştur.

Türkiye'de ve Yurtdışından ünlü oyuncu sanatçıların tercih ettiği kişi oldu.

Geleneksel lezzetlere farklı tatlar katmayı Başaran isim aynı zamanda farklı bir adres haline de geldi.

Steakman kendi et markasının tüm Avrupa'ya taşımayı hedefleyen bir isim olarak bu alanda profesyonel çalışmasına devam etmektedir.

Başarılı isim gerçekleştirmiş olduğu açıklamalar içerisinde isminin ve işinin marka haline geleceğini ve dünya çapında bilineceğini ifade etmektedir. Aynı zamanda gerçekleştirmiş olduğu seyahatlerin markasını tanıtması amacıyla da önemli olduğunu ifade etmektedir.

Kullandığı Instagram adresi: https://instagram.com/steakman__