Ünlü Şef Fırat Can Kim? - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü Şef Fırat Can Kim?

15.02.2023 17:07
Ünlü Şef Fırat Can Kim?

Fırat Can Steakman Olarak Biliniyor. Et sektöründe başarılı bir şekilde kendini ifade eden isimlerden birisi de ünlü şef Fırat Can olmakta. Aynı zamanda lakabı olan Steakman olarak da biliniyor. İçerisinde bulunduğu mesleğe çok küçük yaşlarda başlamış olmasına rağmen büyük bir tecrübe elde etmiş ve günümüzün en başarılı iş isimlerinden birisi haline gelmiştir.

Şu anda kendi ismini marka haline getirmiş olup beraberinde kendi restoranı ile hizmet sunmaktadır.

Steakman bu sektör içerisinde ilk kez 15 yaşında tanışmış olup Bursa içerisinde bir mezbahada tecrübe sahibi haline gelmiştir. Kasapçılık alanında çalışarak beraberinde hayalini kurduğu sektörde sıkça bahsedilen bir isim haline gelmiştir.

Küçük Yaşından İtibaren Çalışma Hayatında İlk olarak 15 yaşında başlayan çalışma hayatı sonunda hayaline ulaşması ile birlikte devam ediyor. Küçük bir çocuk olmasına rağmen hayallerin peşinden gitmiş ve kendini geliştirmek amacıyla büyük uğraşlar oluşturmuştur. Oldukça uzun süre kasap yanında çalışmış ardından ise kasapçılığa dair tüm detayları ve tecrübeleri elde etmiştir. Elde ettiği tecrübeler doğrultusunda ise Bursa'da eğitimden sonra İstanbul üzerinde çalışmalarına devam etti.

Sadece Tecrübeler İle Kalmadı

Verdiği hizmetler alanında çeşitli seyahatler meydana getirerek markasının hızlı bir şekilde büyümesini sağladı. Mevcut olan da kendini geliştirmeyi Başaran Fırat Can aynı zamanda pek çok ülkede farklı tecrübeler elde ederek eğitimle birlikte gelişti. Eğitim aldığı ülkelerden bazıları ise Hollanda, Amsterdam, Almanya, Ukrayna, Ürdün, Arnavutluk ve Irak gibi ülkeler olmuştur.

Ünlü isim Steakman Fırat Can aldığı eğitimlerin yanı sıra deneyimleri ile birlikte kendi restoranı kurmuş ve birbirinden lezzetli seçenekleri bir araya toplayarak pek çok kişinin ilgisini çekmiştir. Özellikle ldığı eğitimlerin ve tecrübelerin sonucunu gündeme getiren isim İstanbul Veliefendi, Sapanca ve Bursa'da kendi restoranını kurmuştur.

Türkiye'de ve Yurtdışından ünlü oyuncu sanatçıların tercih ettiği kişi oldu.

Geleneksel lezzetlere farklı tatlar katmayı Başaran isim aynı zamanda farklı bir adres haline de geldi.

Steakman kendi et markasının tüm Avrupa'ya taşımayı hedefleyen bir isim olarak bu alanda profesyonel çalışmasına devam etmektedir.

Başarılı isim gerçekleştirmiş olduğu açıklamalar içerisinde isminin ve işinin marka haline geleceğini ve dünya çapında bilineceğini ifade etmektedir. Aynı zamanda gerçekleştirmiş olduğu seyahatlerin markasını tanıtması amacıyla da önemli olduğunu ifade etmektedir.

Kullandığı Instagram adresi: https://instagram.com/steakman__

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü Şef Fırat Can Kim? - Son Dakika


Son Dakika
19:42 Tarkan'dan depremle ilgili sitem dolu paylaşım: Yardıma koşanlar ateşe veriliyor
19:26 Basel'in hocası Vogel'in, Trabzonspor maçı öncesi basın toplantısında oyunculara yaptığı uyarı alkış aldı
18:58 Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabına yükseldi
18:47 Binası çürük çıktı! İstanbul'da Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi boşaltılıyor
18:21 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı! Eda Apartmanı 30 kişiye mezar oldu
18:31 Taliban, depremzedeler için toplanan bağışı poşet içinde teslim etti
17:40 Devlet hastanesindeki sismik izolatörler depremin etkisi yüzde 90 azalttı
17:50 7.7'lik depreme ilişkin yeni görüntüler! Sarsıntı anında kent bir anda karanlığa gömülmüş
18:09 Enkazda buldukları 411 bin TL'yi sahibine teslim ettiler
18:20 Galatasaray'ın efsaneleri Hagi ve Popescu, Türkiye için birleşip 50 bin euro bağışta bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2023 19:47:34. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü Şef Fırat Can Kim? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement