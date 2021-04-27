Ünlü şef Gökhan Gümüş Türk lezzetlerini ABD'ye taşıdı - Son Dakika

Ünlü şef Gökhan Gümüş Türk lezzetlerini ABD'ye taşıdı

27.04.2021 11:20
Ünlü şef Gökhan Gümüş Türk lezzetlerini ABD'ye taşıdı, System.String[]

ABD'de açtığı restoran ile Türk Lezzetlerini ülkeye taşıyan ünlü şef Gökhan Gümüş, 121 restoranın katıldığı yarışmadan Türk Lezzetleri ile 3.'lük ödülü aldı.

ABD'de açtığı restoran ile Türk Lezzetlerini ülkeye taşıyan ünlü şef Gökhan Gümüş, 121 restoranın katıldığı yarışmadan Türk Lezzetleri ile 3.'lük ödülü aldı. Şef Gökhan Gümüş, Anadolu tarzı ve kültürünü yansıtarak 202 yılında ise Dünya birinciliğini hedefliyor.

Kayserili Şef Gökhan Gümüş'ün ünü her geçen gün artıyor. Dünya'nın sayılı yarışmalarında dereceler elde eden Şef Gökhan Gümüş, 2018 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin Teksas Eyaletinin Houston kentine yerleşti. Gümüş burada da bir restoran açarak Anadolu Kültürünü, tarzını ve mutfağını yaşatmaya başladı. Amerikan vatandaşlarına Türk Lezzetlerini sunan Gökhan Gümüş, Ramazan'da da iftara ve sahura özel hizmetler veriyor. Türk Kültürünü ve yemeklerini ABD'ye açan Şef Gökhan, aynı zamanda yarışmalara da katılarak ülkemizi de temsil ediyor. Şef Gökhan Gümüş yine ABD'de ilk kez düzenlenen 1'inci Cheefler Yemek Yarışmasına katılarak 3'üncülüğünü elde etti ve bronz madalya kazandı.

Dünya'da Türk'ün ismini duyuran Şef Gökhan Gümüş, " Türkiye'de bir çok kurumsal otelde görev aldım, Görev yaptığım zamanlarda Türk Mutfağını Dünyaya duyurmak için çeşitli yarışmalara katıldım ve Dünya birinciliği dahil bir çok madalyayı ülkeme kazandırdım. Bunlarla gurur duyuyorum. 2018 yılında ise kendime yeni bir yol çizdim ve Türk Yemek Kültürünü ABD'ye taşımaya karar verdim. Kararımın ardından Houston kentine yerleştim ve burada çiftlik tarzı bir restoran açtım. Buranın hem işletmeciliğini hem de şefliğini yapıyorum. Burada bir çok farklı kültürden gelen misafirlerimize Türk mutfağının lezzetlerini en iyi sunmaya çalışıyoruz. İnsanlara Türk Mutfağının lezzetlerini sunarken; aynı zamanda da oluşturduğumuz konsept ile müşterilerimize çiftlik ortamı sunuyoruz. Buraya gelen müşterilerimiz inek, tavuk, at gibi hayvanlarında bulunduğu ortamda hem doğayla buluşuyor hem de Türk Lezzetlerinin tadına bakıyor. Burada Türk Kültürünü, Anadolu Kültürünü yaşatmaya çalıştığım için gurur duyuyorum" dedi.

"Hedefim 2022 yılında birinci olmak"

10 Nisan'da 121 restoranın katıldığı yarışmadan 3.'lük elde eden Şef Gökhan Gümüş, yeni hedefinin ise birincilik olduğunu belirtti. Gümüş, "ABD'de ilk kez Cheffler Yemek Yarışması düzenlendi. Ülkemi temsilen ise yarışmaya ben katıldı. Yarışmada 121 kişi lezzetlerini sundu. 121 kişinin lezzetleri arasında Türk Kültürünü Adana Kebap ve Künefe lezzetleri ile tanıttım. Sunduğum bu lezzetler ile ABD'de 3'üncülük ödülüne layık görüldüm. restoranlar olarak kendi lezzetlerimizi yapmak zorundaydık ve Türk Kültürünü yansıtarak bu ödülü aldım. Bir sonraki yarışmada ise hedefim 1'incilik ödülünü kazanmak. Amacım ve hedefim bu" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Ünlü şef Gökhan Gümüş Türk lezzetlerini ABD'ye taşıdı
Ünlü şef Gökhan Gümüş Türk lezzetlerini ABD'ye taşıdı

Amerika Birleşik Devletleri, Houston, Gümüş, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünlü şef Gökhan Gümüş Türk lezzetlerini ABD'ye taşıdı - Son Dakika


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