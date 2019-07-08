Son Dakika Haberleri: Ünlü şef Hazar Amani: Turizm deniz ve kumdan ibaret değil
Son Dakika Güncel Haber

Ünlü şef Hazar Amani: Turizm deniz ve kumdan ibaret değil

1 saat önce

BURSA'nın Karacabey ilçesini ziyaret eden dünyaca ünlü şef Hazar Amani, turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını, 'gastronomi'nin de çok önemli olduğunu söyledi.

Ünlü şef Hazar Amani: Turizm deniz ve kumdan ibaret değil, System.String[]
BURSA'nın Karacabey ilçesini ziyaret eden dünyaca ünlü şef Hazar Amani, turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını, 'gastronomi'nin de çok önemli olduğunu söyledi.
Türkiye'deki lezzet duraklarını ziyarete çıkan ünlü şef Hazar Amani'nin Karacabey'deki durağı soğan pazarı yanında bulunan Tavacı Refik oldu. TV ekranlarında yemek yarışmasında jüri üyeliği de yapan dünyaca ünlü şef Hazar Amani, Karacabey mutfağını beğendiğini söyledi. Tavacı Refik isimli restoranın sahibi Refik Berber'in misafiri olan Hazar Amani, yemeklerin tadına baktı.
Gastronomi turizminin önemine vurgu yapan Şef Amani, "Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla üçüncüsü düzenlenen turizm şurasında; 'Turizmin sadece deniz, kumdan ibaret olmadığı, turizmin aynı zamanda bir gastronomi turizmi olduğu, dini turizm olduğu, tarihsel bir turizm olduğu ve bunların hepsinin aslında değerlendirilmesi gerektiği' söylendi. Bu sene güneyde de birkaç turizmciyle görüştüm. Bu sene gerçekten turistlerin akın ettiği eski günlerdeki gibi popüler bir ülke haline geldik. Yapmaya çalıştığım herkesin yolunun üstünde olmayan kıyıda köşede kalmış lezzet noktalarını halkımızla buluşturmak. Arkamızdan da onlar gelsin. Onlar da bizim tattıklarımızı tatsın. Bugüne kadar boş yere gitmedik. Hep önerilerle bir yerlere gittik. Hepsi de birbirinden lezzetliydi. Ama burada yediğim saç tava bugüne kadar yediğim en lezzetli, en güzel tavaydı" dedi.
Şef Hazar Amani'nin Karacabey'e gelerek işletmesini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren işletme sahibi Refik Berber, mutfağında pişirdiği lezzetli ürünler hakkında bilgiler verdi.
 


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:13 Kaynak: DHA
Karacabey, Şef, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! 11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi Ali Babacan 18 yıl sonra istifa etti! AK Parti'den ilk hamle geldi İmamoğlu: İBB borçlarını ödemek için gayrimenkullerini satıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 17:09:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü şef Hazar Amani: Turizm deniz ve kumdan ibaret değil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]