Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü - Son Dakika

Türkiye'nin ünlü şef aşçılarından Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin ünlü aşçı şeflerinden olan ve özel bir televizyon kanalında düzenlenen yemek yarışmasının jüri üyeliğini yapan Mehmet Yalçınkaya'nın rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören babası Seyfettin Yalçınkaya, dün sabah saatlerinde vefat etti.

Ünlü şefin babası için bugün memleketi Bolu'nun Yenigüney köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Cuma vakti Yenigüney Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Yalçınkaya ailesinin akraba ve yakınları katıldı.

Yalçınkaya'nın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.