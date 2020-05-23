Ünlü şefler, ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü 3 bin Tuzlalı'ya bayram tatlısı hazırladı - Son Dakika

Ünlü şefler, ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü 3 bin Tuzlalı'ya bayram tatlısı hazırladı

Ünlü şefler, ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü 3 bin Tuzlalı'ya bayram tatlısı hazırladı Tuzla Belediyesi, "Sen Güvende Kal" projesi kapsamında Covid-19 nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar başta olmak üzere tüm Tuzlalıların...

Ünlü şefler, ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü 3 bin Tuzlalı'ya bayram tatlısı hazırladı

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, "Sen Güvende Kal" projesi kapsamında Covid-19 nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar başta olmak üzere tüm Tuzlalıların moral ve motivasyonunu yükseltebilmek için çalışmalarına devam ediyor. İhtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü büyükleri sevindirmeyi amaçlayan Tuzla Belediyesi, Pınar Profesyonel girişimi ile hayata geçirilen Kısık Ateş Platformu işbirliğinde Ramazan Bayramı öncesi sokağa çıkma yasağı bulunan ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bayram tatlısı hazırladı.

3 binin üzerinde 65 yaş üstü Tuzlalı'ya sakızlı muhallebi

Aralarında Jale Balcı, Murat Bozok, Muhsin Ertürk, Türev Uludağ, Çiğdem Seferlioğlu, Semen Öner, Umut Ünlüyen, Sinem Çapraz ve Duygu Tuğçu'nun bulunduğu ünlü şeflerin menüsünde sakızlı muhallebi vardı. Şeflerin hazırladığı dumanı üzerindeki tatlılar, gıda dağıtım kriterlerine uygun olarak ambalajlanarak güvenli biçimde Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından 3 binin üzerinde 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerinin adresine teslim edildi.

Hayırlı ve sağlıklı nice bayramlara

Tuzla Belediyesi olarak Covid-19 döneminde sosyal yardım çalışmalarına daha da ağırlık verdiklerini belirten Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Ünlü şeflerimizin katılımıyla beraber, Evde Kal Platformuyla beraber, Kısık Ateş Platformu'nun ortaklaşa girişimiyle 65 yaş ve üstü yaş ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bayram üzerine tatlı yapmak istedik. Sakızlı muhallebi yaparak da bir bayrama gireceğiz. Ben emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum şahsım ve Tuzla halkı adına" dedi.

Şef Umut Karakuş, 'Sen Güvende Kal' diye bir sosyal sorumluluk projesi altında toplandık. Aslında her ikisi gönüllü şeflerden oluşan bir sosyal medya hesabı, dükkanlar kapatılınca aslında oluşmuş bir durum bu. Tuzla'da sağlık çalışanlarına yönelik çalışanlarına yönelik yemek yapıyoruz her gün. Bayram dolayısıyla da bayram tatlısı yapmak istedik. 3 bin kişiye bir bayram tatlısı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Şef Sinem Çapraz ise, "Böyle bir dönemde birlik olmayı öğrendik. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bizim de böyle işte çorbada bir tuzumuz olsun istedik. Bugün de çok güzel bayram tatlısı yapıyoruz. Bu işin bir parçası olmak da tabii çok mutluluk verecek" ifadelerini kullandı.

Ünlü şefler, ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü 3 bin Tuzlalı'ya bayram tatlısı hazırladı

Tuzla Belediyesi, Koronavirüs, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 10:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ünlü şefler, ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü 3 bin Tuzlalı'ya bayram tatlısı hazırladı - Son Dakika

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