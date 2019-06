Ünlü şeflerden Gaziantep'e "tam not"

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep, uluslararası üne sahip şeflerden tam not aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi himayesinde düzenlenen "Gastroway" etkinliği kapsamında, "Gastronominin başkenti" olarak nitelendirilen Gaziantep'e gelen şefler, kentte edindikleri deneyimleri AA muhabiriyle paylaştı.

2 Michelin yıldızlı İtalyan şef Andrea Aprea, yaptığı açıklamada, Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özellikle baklavanın yapılış anına tanıklık etmenin kendisini çok heyecanlandırdığını anlatan Aprea, "Gaziantep'le ilgili ilk izlenimim; keşfedilmeyi bekleyen bir alanda olduğumuz. Gaziantep mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Gerçekten burada olmaktan çok keyif aldım." dedi.

Aprea, imkan buldukça farklı bölgeleri gezmeye çalıştığını belirterek, "Buraya yeni bir kültür keşfetmeye geldik. Her zaman diğer şeflere de farklı ülkelere gelip keşif yapmalarını öneriyorum. Böylelikle kendimizi geliştirmemiz daha kolay. Zaten Gaziantep de bu anlamda oldukça zengin bir coğrafya." diye konuştu.

2 Michelin yıldızlı İspanyol şef Albert Raurich de Gaziantep'te çok güzel insanlarla tanışma imkanı bulduğunu ve yemeklerin yanı sıra misafirperverliğin kendisini çok etkilediğini vurguladı.

Gaziantep gezisini "çok güzel bir deneyim oldu" şeklinde nitelendiren Raurich, "Burada yemekler çok çeşitli ve taze. Benim için güzel bir deneyim oluyor. Baklava yapımını öğrendik, gerçekten ilginç bir deneyim. Türk mutfağı deyince akla kebap geliyor, ama burada bunun tam tersi olduğunu gördük. Bu mutfakta kebaptan daha fazlası var." ifadelerini kullandı.

"Harika lezzetler var"

Japon Michelin yıldızlı şef Yoshizumi Nagaya da Gaziantep'te çok fazla yemek çeşidi bulunduğunu ve bunun kendisini şaşırttığını kaydetti.

Yemeklerin hazırlanış sürecinde büyük emek olduğunu dile getiren Nagaya, "Gaziantep'te yemekler için verilen emek şaşırtıcı. Kullanılan malzemeler ise oldukça kaliteli. Bunlar da benim için çok inanılmaz. Tüm bunlar beklentilerimizin çok üzerinde." diye konuştu.

Japon şef Nagaya, dünyanın birçok yerinde görev yapan şeflerin mutlaka Gaziantep mutfağıyla tanışmasının gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Buradaki ustaların verdiği emekler gerçekten çok şaşırtıcı. Benzerini çok fazla göremezsiniz. Herkesin de bunları görmesi lazım. Ama Türkiye'nin bu bölgeyi tanıtmak için biraz daha çaba göstermesi gerekiyor bana göre. Çünkü burada eşsiz bir miras var, burada kullanılan teknikler başka yerde yok. Yapılacak tanıtımlarla, ustaların verdiği eşsiz emekler tüm dünya tarafından tanınmalı. Bizim gibi bu alanda önde gelen insanların buraya davet edilmesi de çok faydalı olacaktır. Ayrıca bu tanıtım faaliyetinde internetin daha fazla kullanılması gerektiğini düşünüyorum."

Brezilyalı uluslararası şef Andre Lima de Luca ise Gaziantep'e ikinci kez geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Genelde aynı bölgeye ikinci kez gitmem ama Gaziantep'e ikinci gelişim. Çünkü ben bu şehre aşığım. Bunun temel nedeni ise kültür, yemekte kullanılan malzemeler. Harika lezzetler var. Burada olmak gerçekten keyif verici. Beni burada en çok etkileyen şey ise, Gaziantep'te yemek yapma şekilleri inanılmaz. Buraya sadece yemek şefleri değil, yemeği seven herkes gelmeli."

