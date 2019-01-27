Son Dakika Haberleri: Ünlü Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Ünlü Şehit Ailesini Ziyaret Etti

13 dakika önce

Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, 1990 yılında Şırnak'ta şehit düşen Abdulcabbar Parin'in ailesini ziyaret etti.

Ünlü Şehit Ailesini Ziyaret Etti, System.String[]
Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, 1990 yılında Şırnak'ta şehit düşen Abdulcabbar Parin'in ailesini ziyaret etti.

Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret edip, yanlarında olduğunu hissettirmek istediğini ifade eden Sema Ünlü, "Şehitlik en yüksek makam ve en yüksek mertebedir. Devletine, milletine ve vatanına canını vermiş kahraman bir evlada sahipsiniz. Devletimiz ve milletimiz onların emaneti olan sizlerin her zaman yanındadır. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa hiç çekinmeden ulaşın, söyleyin. Kapılarımız sizlere sonuna kadar açık" dedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Şırnak, Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uludağ'a Çıkmak İçin Teleferiği Tercih Eden Tatilciler Uzun Kuruklar Oluşturdu Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cüneyt Özdemir'in Sorusu Karşısında Ara Vermek İstedi

Çayda Cesedi Bulunan Kadının, Bir Süre Önce Boşandığı Ortaya Çıktı Başkan Bayraktar: Afetlerden Etkilenen Çiftçilerin Hasar Tespitleri Acilen Yapılmalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 13:27:17. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü Şehit Ailesini Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]