Ünlü seyahat sitesinden 'yunus ve balina' hassasiyeti

DÜNYANIN en büyük seyahat platformlarından TripAdvisor, yunus ve balinaların esaret altında tutulduğu, teşhir edildiği tesislere artık bilet satmayacağını duyurdu.

Hayvanların kullanıldığı turizm aktivitelerine yönelik 2016'dan bu yana site üzerinden çeşitli kısıtlamalar getiren TripAdvisor, son olarak balina ve yunusların yapay ortamlarda teşhir edildiği, eğlence amacıyla tutsak edildiği, üreme programlarıyla çoğaltıldığı veya ithal edildiği yunus parkları ve tematik akvaryumlara bundan sonra bilet satmayacağını açıkladı. Şirket yetkilileri, bu kararın, SeaWorld ve Loro Parque gibi çok sayıda tematik park işleten büyük şirketleri de etkileyeceğini belirtti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu politikaya uymayan deniz parklarıyla ticari ilişkilerin kesileceği kaydedildi. Şirketin iletişim direktörü James Kay, yunus ve balinaların esaret altında iyi durumda olmadığına ve gelişemediğine dair somut ve ikna edici veriler ışığında böyle bir karar aldıklarını belirtirerek, şunları söyledi:

"Son derece zeki ve karmaşık ihtiyaçları olan, doğal yaşam ortamlarında kilometrelerce yüzme alışkanlığı olan bu hayvanların içinde tutuldukları kapalı yapay ortamlar veya etrafı ağlarla çevrili küçük deniz alanları, doğal yaşam ortamlarını taklit edemez. Bu nedenle gelecek nesil yunus ve balinaların tutsak edilmesini engellemek amacıyla esaret endüstrisinin olumlu yöndeki bu değişimi engel olarak görmek yerine kucaklamasını bekliyoruz."

TripAdvisor yetkililerinden Dermot Halpin de "Şu anda esaret altında bulunan yunus ve balinaların, bu tür tesislerde tutsak edilmiş son nesil olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

TripAdvisor tarafından bu şartları ihlal eden deniz parklarının, 2019 sonunda resmen uygulamaya konacak şirket politikası kapsamında, bilet satış programından çıkarılacağı vurgulandı.

Yunuslara Özgürlük Platformu Sözcüsü Öykü Yağcı ise TripAdvisor'un yunus ve balinaları teşhir eden şirketlere bilet satmama kararını yerinde bulduklarını belirterek, "Biz de Türkiye çapında, özellikle Antalya, Kuşadası, Alanya, Marmaris ve Bodrum gibi yunus parklarının olduğu turistik il ve ilçelerdeki yerel acentelerin benzer bir adım atmasını umuyoruz. Bu, aynı zamanda hayvanların kullanıldığı gösterilere gidilmemesi ve bu işletmelere para kazandırılmaması açısından herkese yapılan bir çağrı. Turizm geliri olarak görülen yunus parkları ticari çıkarlar uğruna ayakta tutuluyor. Önümüzdeki aylarda 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak olası değişiklikleri yakından takip ederek TBMM'nin dünyadaki olumlu gelişmeleri Türkiye'ye örnek almaları için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.