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Ünlü sihirbaz: "Sihir diye bir şey yok, her gösterinin bir yöntemi var"
6 saat önce
Bilecik'te çocuklara bir gösteri sunan ünlü mentalist ve sihirbaz Enis Talas, sihir diye bir şey olmadığını, her gösterinin bir yöntemi olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:29 Kaynak: İHA
Bilecik'te çocuklara bir gösteri sunan ünlü mentalist ve sihirbaz Enis Talas, sihir diye bir şey olmadığını, her gösterinin bir yöntemi olduğunu söyledi.
Bilecik'te ilköğretim ve lise öğrencilerine gösteri sunan ünlü mentalist ve sihirbaz Enis Talas, şovları ile çocukları hayran bıraktı. İlkokul öğrencilerine sağlıklı beslenmenin önemi, süt içmenin faydaları, diş fırçalama, matematik ve kitap okuma alışkanlığıyla ilgili gösteriler yapan Talas, sihir diye bir şey olmadığını, her gösterinin bir yöntemi olduğunu vurguladı. Talas, ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencileri için de hayvan sevgisinin önemini anlatan gösteriler yaptı. - BİLECİK
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