Son Dakika Haberleri: Ünlü sihirbaz: "Sihir diye bir şey yok, her gösterinin bir yöntemi var"
Son Dakika Güncel Ünlü sihirbaz: 'Sihir diye bir şey yok, her gösterinin bir yöntemi var' - Son Dakika

Ünlü sihirbaz: "Sihir diye bir şey yok, her gösterinin bir yöntemi var"

6 saat önce

Bilecik'te çocuklara bir gösteri sunan ünlü mentalist ve sihirbaz Enis Talas, sihir diye bir şey olmadığını, her gösterinin bir yöntemi olduğunu söyledi.

Ünlü sihirbaz:

Bilecik'te çocuklara bir gösteri sunan ünlü mentalist ve sihirbaz Enis Talas, sihir diye bir şey olmadığını, her gösterinin bir yöntemi olduğunu söyledi.


Bilecik'te ilköğretim ve lise öğrencilerine gösteri sunan ünlü mentalist ve sihirbaz Enis Talas, şovları ile çocukları hayran bıraktı. İlkokul öğrencilerine sağlıklı beslenmenin önemi, süt içmenin faydaları, diş fırçalama, matematik ve kitap okuma alışkanlığıyla ilgili gösteriler yapan Talas, sihir diye bir şey olmadığını, her gösterinin bir yöntemi olduğunu vurguladı. Talas, ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencileri için de hayvan sevgisinin önemini anlatan gösteriler yaptı. - BİLECİK

Bilecik, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:29 Kaynak: İHA
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