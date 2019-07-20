Son Dakika Haberleri: Ünlü sinema oyuncusun sahnede bıçaklanma anı kamerada
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Ünlü sinema oyuncusun sahnede bıçaklanma anı kamerada

1 saat önce

Hong Kong’lu film yapımcısı ve oyuncu Simon Yam, Çin’de bıçaklı saldırıya uğradı. Zhongshan kentindeki bir tanıtım etkinliğinde konuşurken sahneye çıkan bir kişi, Yam'ı karnından ve kolundan bıçakladı.

Ünlü sinema oyuncusun sahnede bıçaklanma anı kamerada, System.String[]
Hong Kong'lu film yapımcısı ve oyuncu Simon Yam, Çin'de sahnedeyken bıçaklı saldırıya uğradı.

Zhongshan kentindeki bir tanıtım etkinliğinde konuşurken sahneye çıkan kişi, Yam'ı karnından ve kolundan bıçakladı.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Simon Yam, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:52 
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