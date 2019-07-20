Ünlü sinema oyuncusun sahnede bıçaklanma anı kamerada
1 saat önce
Hong Kong’lu film yapımcısı ve oyuncu Simon Yam, Çin’de bıçaklı saldırıya uğradı. Zhongshan kentindeki bir tanıtım etkinliğinde konuşurken sahneye çıkan bir kişi, Yam'ı karnından ve kolundan bıçakladı.
Hong Kong
'lu film yapımcısı ve oyuncu Simon Yam
, Çin'de sahnedeyken bıçaklı saldırıya uğradı.
Zhongshan kentindeki bir tanıtım etkinliğinde konuşurken sahneye çıkan kişi, Yam'ı karnından ve kolundan bıçakladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:52
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