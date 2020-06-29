"Ünlü sinema yapımcısı tarafından dolandırıldım" - Son Dakika

"Ünlü sinema yapımcısı tarafından dolandırıldım"

Tiyatro oyuncusu ve senaryo yazarı Batıhan Yıldırım, senaryosunun izinsiz kullanıldığını öne sürdü.

Tiyatro oyuncusu ve senaryo yazarı Batıhan Yıldırım, senaryosunun izinsiz kullanıldığını öne sürdü. Yıldırım, ünlü yapımcının kendisini dolandırdığını iddia etti.

Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş

Başarılı tiyatro oyuncusu Batıhan Yıldırım, bir süre önce sosyal medya üzerinden ünlü sinema yapımcısı ile iletişime geçerek senaryo verdiğini ancak geri dönüş almadığını dile getirdi. Senaryoyu verdikten sonra sosyal medya hesabının çalınıp, kapandığını elinde kanıt kalmadığını söyleyen Yıldırım, "Ünlü bir yapımcı. Büyük başarılara imza atmış bir kişi olduğu için 40 sene düşünseniz senaryoyu alıp izinsiz kullanacağı aklınıza gelmez. Ben de bu sebeple güvendim yazdım kendisine, hesabımı da kendileri çaldılar belki kanıt bırakmamak için bilemeyeceğim. Kendime yeni hesap açtım ve umursamadım olayı ama film gösterime girince baştan sona benim senaryom olduğunu gördüm sadece bir sahne değiştirilmişti, deliye döndüm. Benim senaryomu kullanıp bir teşekkür bile etmedi, para istememiştim zaten ama insan vefa ve teşekkür bekliyor. Neticede emek verip yazdığım senaryo ile milyonlar kazandı" dedi.

Filmi izledikten sonra tekrardan ünlü yapımcı ile iletişime geçtiğini belirten Batıhan Yıldırım, bütün sosyal medya hesaplarının iddia edilen kişi tarafından engellendiğini dile getirerek, "Mahkemelerde uğraşmak istemiyorum, ama hakkımı da helal etmiyorum" diye konuştu.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Ünlü sinema yapımcısı tarafından dolandırıldım' - Son Dakika

Son Dakika

18:04 Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'ın projesinden mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti 17:38 Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 17:14 Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş 16:44 Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak 15:36 Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak 14:53 Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme 11:03 Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok 10:45 Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı 09:42 Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:19 Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 08:09 Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi 23:10 Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'ın projesinden mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
18:04
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
17:37
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
17:30
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
17:20
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
17:14
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
17:03
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
16:56
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
16:55
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
16:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 18:09:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ünlü sinema yapımcısı tarafından dolandırıldım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]