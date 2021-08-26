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Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı - Son Dakika

Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı

26.08.2021 15:36

Sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınlarda, Milli Piyango İdaresinden izin almadan çekiliş düzenledikleri saptanan 16 fenomen hakkında soruşturma başlatıldı. Damla Nur Altun, Başak Karahan ve Doğan Kabak'ın ifadesi alınırken Enes Batur'un da aralarında bulunduğu birkaç fenomen emniyete ifade vermeleri için bekleniyor.

Sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlarda, Milli Piyango İdaresinden izin almadan çekiliş düzenledikleri belirlenen 16 kişi hakkında soruşturma açıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Enes Batur, Sezgin Yılmaz, Tamer Yeşildağ, Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un da aralarında bulunduğu 16 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları yayınlarda izinsiz çekiliş düzenledikleri belirlendi.

İFADE VERMEK İÇİN EMNİYETE GİTTİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Milli Piyango İdaresinden izin alınmadan yapılan bu çekilişler üzerine sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine şahıslar ifadelerinin alınması için emniyete çağrıldı. Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un ifade işlemleri tamamlanırken, Enes Batur, Sezgin Yılmaz ve Tamer Yeşildağ'ın da aralarında bulduğu 10 kişinin de bugün ifadeye gelmesi bekleniyor.

İfadeleri alındıktan sonra adliye önünde görüntülenen Damla Altun ve Başak Karahan, herhangi bir sıkıntının olmadığını, her şeyin izinli şekilde yapıldığını söyleyerek hızla uzaklaştı.

Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı

Milli Piyango, Enes Batur, Damla Nur, Medya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Magazin Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı - Son Dakika Magazin


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