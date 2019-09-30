Son Dakika Haberleri: Ünlü sosyolog'un merakla beklenen kitabı raflardaki yerini aldı
Son Dakika Güncel Haber

Ünlü sosyolog'un merakla beklenen kitabı raflardaki yerini aldı

20 dakika önce

Araştırmacı Yazar-Sosyolog Nimet Erenler Gülkökü'nün bir süredir titizlikle üzerinde çalıştığı ve heyecanla beklenen, CBN Yayınevi'nden piyasaya çıkan beşinci kitabı "GAYANNA"

Ünlü sosyolog'un merakla beklenen kitabı raflardaki yerini aldı, System.String[]

Kitap içeriği:

Gerçek mutluluk, maddi varlığınızla değerler ölçeklerinizi buluşturmaktır. Yaşamda yüklendiğimiz ve doğru bildiğimiz yanlışlar içindeyiz. Bilmeden bu yanlışları yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Kadın ve erkek arasındaki kavgaların sebepleri de yine bu yanlışlardan kaynaklanmaktadır. Kitap içerik olarak kadın bilincini ele alıyor. Kadının iç dünyasını sorgulatırken erkekle beraber nasıl bir bütünlük oluşturabileceklerinin izlerini sürüyor. Kadın ve erkek ancak birlikte evrilebilirler. "Her kadının içinde bir erkek her erkeğin içinde bir kadın gizlidir." Bunun için birbirlerini anlamaya ve anlaşmaya ihtiyaçları var. Bu kitapta ayrışma değil, birlik bilincine ulaşmak ve gelecek nesle maddî ve manevî daha sağlıklı bir gelecek emanet etmenin sorumluluğu var. Kitabın içeriğinde kadın ve erkek arasında yaşanan ve yakın bir süreci içine alan çatışmaların neler olduğu ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı bilimsel ve bilgisel yöntemler ışığında ele alıyorum.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:37 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızlıkla suçlanan kadın, AVM'nin ortasında "Hiçbir şey çalmadım" diyerek çırılçıplak soyundu
Bu mesleği yapanlar 55 yaşını zor görüyor 3 bacaklı buzağıya 'protez bacak' isteği 1 çocuk annesi kadına kocasından şok teklif: Üzerine kuma getireyim mi?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 10:58:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü sosyolog'un merakla beklenen kitabı raflardaki yerini aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]