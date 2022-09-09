ÜNLÜ ŞOVMEN CANLI YAYINDA REZİL OLDU! - Son Dakika
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ÜNLÜ ŞOVMEN CANLI YAYINDA REZİL OLDU!

09.09.2022 20:00
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ÜNLÜ ŞOVMEN CANLI YAYINDA REZİL OLDU!

Son zamanlarda isminden sıkça söz ettiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Bigo Live isimli canlı yayın platformunda yayın açtı, rekor izleyiciye ulaştı!Dün gece Bigo Live isimli uygulamada yayın açan Mehmet Ali Erbil "TikTok yok Bigo var dedi". Canlı yayında sevenleriyle sohbet etti, esprileriyle güldürdü, düellolar yaptı. Sevenleri ünlü şovmenle ortak yayın açma fırsatı yakaladı ve özlediğimiz eski komik anlar ortaya çıktı.

ÜNLÜ FENOMENLE KIYASIYA MÜCADELE ETTİ!

Mehmet Ali Erbil dün gece Bigo Live'da Türk Kası isimli ünlüBigo Live fenomeniyle ortak yayın açtı. Açtığı cezalı PK denilen ortak yayında Türk Kası ile düello yaptılar, sevenlerinden kendilerine hediye yollamalarını istediler.

ÖNCE YÜZÜNÜ ISLATTI SONRA KAHVE İÇİNDE KALDI

Düelloyu kaybeden ünlü şovmen cezasını çekmek zorunda kaldı. Türk Kası, ünlü şovmene kafasına Türk

kahvesi dökme cezası verdi. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Türk Kası, düelloyu kazanınca Mehmet Ali Erbil'den önce yüzünü ıslatmasını sonra yüzüne doğru tuttuğu kuru kahveye üflemesini istedi.

Ünlü Şovmene Şok Ceza!

BİGO'DA OLAN BİGO'DA KALIR!

Mehmet Ali Erbil'i kahve içinde gören Türk Kası ve sevenleri kahkahalara boğuldular.

BİGO LİVE NEDİR?

Sosyal medyadan para kazanmanın yeni adı!

Dünya çapında 150 ülkede milyonlarca yayıncısı olan Bigo Live, herkesin ister yayıncı isterse de izleyici olarak kullanabildiği, arkadaş edinmeye yarayan ücretsiz bir canlı yayın ve görüntülü görüşme platformu.

Bigo'da Eğlenceyi Keşfet!

BİGO LİVE NASIL BİR YER?

Yeteneklerini sergileyerek para kazanan, hediyeler toplayan yayıncılar, diğer yayıncılarla PK düzenleyebiliyor ve daha yüksek miktarda hediye kazanırken kendi hayran kitlelerini de oluşturuyorlar. Tanıdığımız ünlüler de artık sevenleriyle görüntülü olarak görüşebiliyor.

Bigo Live'da neler yapabilirim?

Yeteneklerinizi sergilediğiniz yayınlar açıp izleyicilerinizin gönderdikleri elmaslar ile para kazanabilirsiniz.

Canlı yayınlara katılabilir, yayıncıyla sohbet edebilir, yeni insanlarla tanışabilir ve hediyeler gönderebilirsiniz.

Chat özelliği sayesinde ülkemizden arkadaşlar edinebileceğiniz gibi, yurt dışından da arkadaşlar edinebilir ve sosyalleşebilirsiniz.

Fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz, yeni insanlarla chat yapabilirsiniz.

PK özelliği ile arkadaşlarınızla düello yapabilirsiniz.

Uygulama içerisinde yer alan oyunları oynayabilirsiniz.

Daha fazla para kazanmanızı sağlayan PK nedir?

PK Nedir?

PK, yayıncıların birbirleriyle rekabete girerek daha fazla elmas kazanabileceği bir düello özelliğidir. Bu yayınlarda iki tarafın da hayran kitleleri oluşur ve seçtikleri yayıncıyı elmas göndererek desteklemeye başlarlar. Düello (PK) sırasında kim daha fazla hediyeye sahip olursa o kişi PK'yı kazanmış olur. Eğer PK cezalı oynandi ise kaybeden taraf kazanan tarafın cezasını yerine getirmek zorunda kalır ve ortaya komik anlar çıkar.

BİGO 'DA POPÜLER BİR YAYINCI NE KADAR KAZANIYOR?

Yayıncılar, Bigo Live'in para birimi olan elmas biriktiriyorlar. Biriken elmaslarını paraya dönüştüren popüler bir yayıncı, aylık 10.000$ ile 15.000$'a kadar gelir elde edebiliyor.

BİGO LIVE'DAN NASIL PARA KAZANILIR?

llk olarak Bigo Live üzerinden para kazanmak için hesap açmanız gerekiyor. Sonrasında canlı yayın açarak kendinize bir izleyici kitlesi topluyorsunuz. İzleyiciler sizi Bigo Live'ın para birimi olan elmasla ve değerli hediyelerle destekleyebilir. Bu destekleri kolayca nakite dönüştürebilirsiniz. Hesabınızı takip edenlerin sayısı arttıkça ve PK özelliğini kullanarak başka bir yayıncıyla birlikte düello yaptıkça para kazanma şansınız da artıyor. İsterseniz Bigo'da sözleşmeli yayıncı da olabilirsiniz. Belirli bir kitle tarafından yayınları izlenen kişiler ile Bigo anlaşma yapmaktadır ve yayıncılığı bir meslek haline getirmektedir.

Yayınıza katılan takipçilerin sayısını arttırmak için;

Diğer sosyal medya hesaplarınızda yayın linkinizi paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Son Dakika Advertorial Sondakika ÜNLÜ ŞOVMEN CANLI YAYINDA REZİL OLDU! - Son Dakika


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