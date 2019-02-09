Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil'in Doğum Gününde Kızından Duygulandıran Paylaşım

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doğum gününde kızından duygulandıran paylaşımİSTANBUL - Uzun süredir yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doğum gününde kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabı üzerinden duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doğum gününde kızından duygulandıran paylaşım



İSTANBUL - Uzun süredir yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doğum gününde kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabı üzerinden duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesiyle uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in bugün doğum günü. 62 yaşına giren ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı.

"Hep başımızda ol babam"

Babası ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Sezin Erbil, "Sadece tek kelime. İyi ki doğdun sen gördüğüm en cesur ve en güçlü adamsın. Hep başımızda ol babam" ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CNN Türk Spikeri Büşra Sanay'dan Cinsel İçerikli Video İsyanı!

Kızının Velayetini Kaptıran Şeyma Subaşı'ndan Hırs Göndermeli Fotoğraf!

Ünlü Şarkıcı Aydilge, Hastaneye Kaldırıldı

Beşiktaş'ın Efsane Oyuncusu Pascal Nouma Babasını Kaybetti