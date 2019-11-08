Son Dakika Haberleri: Ünlü söz yazarı hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Magazin Ünlü söz yazarı hastaneye kaldırıldı

Ünlü söz yazarı hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan ünlü söz yazarı Mehmet Yüzüak, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan ünlü söz yazarı Mehmet Yüzüak, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.


Edremit'in Güre Mahallesi'nde Kazdağları'nın eteklerinde yaşayan ünlü söz yazarı Mehmet Yüzüak önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Burhaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yüzüak, Op. Dr. Ahmet Kaşoğlu tarafından acil olarak ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Yüzüak, doktoru ve hastane personeline teşekkürlerini iletti.


Ünlülerden 'geçmiş olsun' mesajı


Rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyuran Mehmet Yüzüak'a sanat camiasından geçmiş olsun mesajları geldi. Nur Yerlitaş, Seda Sayan ve daha birçok isim yakın arkadaşları Yüzüak'ı hem arayarak hem de mesaj atarak destek verdiler.


Mehmet Yüzüak kimdir?


İlk yazdığı 'Kader Çıkmazı' adlı şarkı Kamuran Akkor'a Altın Plak kazandırdı. Yüzüak; Kemancı, Şarkıların Kaderi, Yüz Karası, Hovardaymış Kime Ne, Sevgilim Var Gurbette Onu Sevdim İzmir'de, Biride Bir Bini de Bir, Hasret Pınarı, Günah Defteri, Anne, Hasret Ateşi, Dalgın Gözler, Günahkar Olmadan, Sevda Yolu gibi önemli şarkılara imza attı.


1976-77 yıllarında düzenlenen Altın Kelebek Yarışması'nda 'Kemancı' üst üste 2 yıl 'Yılın Şarkısı' seçilerek Altın Kelebek Ödülü'nü kazandı. Emel Sayın, Gönül Yazar, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek, Gönül Akkor, Kamuran Akkor, Tanju Okan, Seda Sayan gibi usta isimler şarkılarını seslendirdi. - BALIKESİR

Kazdağları, Balıkesir, Edremit, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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