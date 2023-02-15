Ünlü söz yazarı ve iş adamı İlker Görgülü 'den 13 Milyon TL yardım

7,7 ve 7,6 şiddetinde iki büyük depremde yıkılan binlerce bina ve yaralanan binlerce insana yardım olup yağan İlker Görgülü, deprem günü bölgeye ilk olarak iş makinelerini gönderdi. Söz yazarı ve aynı zamanda iş adamı olan İlker Görgülü daha sonra yardım malzemesi dolu yaklaşık 12 tır sevkiyatla bölgenin acil ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. İktidar ve muhalefet cephesinden takdir edilen Görgülü " vatan evladı, fedakar bir insan" olarak bahsedildi. Ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketi süresince sık sık bölgeyle iletişimde olan Görgülü, yardımların şirketine maliyeti 13 milyon TL olduğunu söyledi. " Biz birbirimize yardım eli uzatmazsak kimse bize bakmaz. Keşke 130 milyon TL olsaydı onuda gönderseydik. Böyle bir felaketin ülkemize faturası daha ağır, yaşanan can kayıpları yıkılan binalar ve yaralanan insanlar, keşke elimizden daha fazlası gelseydi." Dedi.