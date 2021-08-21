Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Görüntülendiklerinden habersiz olan Acar ve Çetin'in mutluluğuna diyecek yoktu. Gizem Çetin, bir ara çalan müzik eşliğinde dans etti. Önce sevgilisini kahkahalar atarak izleyen iş adamı, daha sonra yerinden kalkarak oynamaya başladı. Erdinç Acar'ın bu neşeli halleri "Aşk Acar'ı oynattı" dedirtti. Keyfi gelen Erdinç Acar, çalan şarkılar eşliğinde göbek atarak tatilin tadını çıkardı. Spiker Gizem Çetin'le Erdinç Acar'ın aşk dolu tatili Takvim objektifine böyle yansıdı.

Öte yandan sevgilisi Erdinç Acar'dan gelen çiçekleri sosyal medyasından paylaşan Çetin'e çiçeklerin kimden geldiğide ortaya çıkmış oldu.