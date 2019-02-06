Ünlü Spor Antrenörü Sami Hamidi Red Bull Kar Havuzu'na Atlayacak

16 Şubat'ta Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyonun jüri koltuğuna ünlü moda tasarımcısı Zeynep Tosun, televizyon sunucusu Yasemin Şefik, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, sağlıklı Yaşam Koçu Ayşe Tolga gibi isimler oturacak. Ünlü isimlerin spor hocası olarak tanınan Sami Hamidi ile Youtube fenomenleri Buğra Akpınar ve Alper Rende buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı, en yaratıcı kostümle yapmaya çalışacak.

Yılın en havalı havuz partisi Red Bull Kar Havuzu, 16 Şubat tarihinde Erciyes Kayak Merkezi'nde ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Yarışmacıların eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla önce kayak yapacağı, ardından da rampadan uçacağı organizasyonun bu seneki jüri koltuğunda ünlü moda tasarımcısı Zeynep Tosun, radyo ve televizyon sunucusu Yasemin Şefik, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, sağlıklı Yaşam Koçu Ayşe Tolga gibi isimler oturacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte 50 metrelik pistte kayarak buz gibi suyla buluşmadan önce en yaratıcı atlayışlarını gerçekleştirecekler isimler arasında ise ünlü isimlerin antrenörü olarak bilinen Sami Hamidi ve youtube fenomenleri Buğra Akpınar, Alper Rende, Bilge Su Işık bulunuyor.

RED BULL KAR HAVUZU NEDİR?

Eğlence temalı bir organizasyon olan Red Bull Kar Havuzu'nda yarışmacılar sadece snowboard ya da kayak ekipmanlarıyla değil, 50 metrelik pistte kayarak rampadan atlayabilecek her türlü malzemeyi kullanabiliyor. Kostümlerinin yanı sıra yarışmacıların atlayışlarının da yaratıcı olması gerekiyor.

Rampadan önce 50 metre uzunluğundaki kayak pistinde yarışan katılımcıların atlayış sonrası içerisine düştüğü havuz ise 10x5 metre ebatlarında ve 70 cm derinlikte.