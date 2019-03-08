Son Dakika Haberleri: Ünlü Sporcu Beynini Bağışladı

Ünlü Sporcu Beynini Bağışladı

2 saat önce

Bir dönem "Dünyanın en güçlü adamı" unvanına sahip olan Henry, açıklamasında beyninin kronik travmatik ensefalopati olarak bilinen hastalığın araştırılması için kullanılmasını istedi.

Ünlü Sporcu Beynini Bağışladı, System.String[]
Bir dönem "Dünyanın en güçlü adamı" unvanına sahip olan Henry, açıklamasında beyninin kronik travmatik ensefalopati olarak bilinen hastalığın araştırılması için kullanılmasını istedi.

Bilim adamları beynin ölümün hemen ardından incelenmesinin en verimli yol olduğunu düşünüyor.

Konuyla ilgili konuşlan Concussion Legacy Foundaiton'ın kurucu ortağı Chris Nowinski "Ölümün hemen ardından yapılan incelemeyle hücresel düzeyde neler olduğunu bilmek mümkün olabiliyor" diye konuştu.

İnsanların organlarını tıbbi ve araştırma amaçlı bağışlamasının önemine dikkat eski güreşçi Mark Henry, "Beynimi, beyin bankasına bağışladım ve araştırmadan iyi bir sonuç çıkmasını umuyorum" diye konuştu.

Kronik travmatik ensefalopati bir beyin dokusu hastalığı olarak biliniyor ve sürekli kafa travmasına maruz kalınan Amerikan futbolu, buz hokeyi, profesyonel güreş gibi sporla uğraşan kişilerde görülüyor.

Mark Henry, 12 Ocak 2018'de WWE'den emekli olduğunu duyurmuştu ve 22 yıllık kariyerini bitirmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:50 

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