Ünlü sporcuların özel antrenörü - Son Dakika
Son Dakika Spor Ünlü sporcuların özel antrenörü - Son Dakika Spor

Ünlü sporcuların özel antrenörü

11 dakika önce

Dünyaca ünlü spor eğitmeni Devrim Akarsu çok sayıda futbolcuyu maçlara hazırladı - Dünya ve Avrupa kickboks şampiyonluğu bulunan fitness eğitmeni Devrim Akarsu, Cristiano Ronaldo, Luis Nani, Garry Rodrigues, Michal Kadlec ve daha birçok ismi özel olarak çalıştırarak maçlara hazırladı.

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Dünyaca ünlü spor eğitmeni Devrim Akarsu çok sayıda futbolcuyu maçlara hazırladı

- Dünya ve Avrupa kickboks şampiyonluğu bulunan fitness eğitmeni Devrim Akarsu, Cristiano Ronaldo, Luis Nani, Garry Rodrigues, Michal Kadlec ve daha birçok ismi özel olarak çalıştırarak maçlara hazırladı.

Sakatlıklardan ya da form eksikliğinden kaynaklanan performans düşüklüğü nedeniyle futbolcuların çözüm aradığı Devrim Akarsu birçok ismin yeniden başarı yakalamasında önemli rol oynadı. Devrim Akarsu dünyaca ünlü Portekizli futbolcular Cristiano Ronaldo ve Luis Nani ile bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'ye gelerek Süper Lig'den tanıdığımız Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci, Jeremain Lens, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Roman Neustadter, Michael Frey, Olcay Şahan ve daha birçok sporcunun fitness eğitmenliğini üstlendi. Maltepe'de bulunan MACFit içinde Kingzoffight adlı spor salonunu işleten ünlülerin antrenörü Akarsu şu an isminin açıklanmasını istemeyen birçok futbolcuya ekstra çalışmalar yaptırıp onların yeniden form tutması ve formalarına kavuşması için çabalıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Devrim Akarsu'nun Rodrigues, Hasan Ali Kaldırım, Lens, Neustadter, Nani, Ronaldo ve daha birçok isimle görüntüleri

Foto slayt


Cristiano Ronaldo, Luis Nani, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:54 Kaynak: DHA
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