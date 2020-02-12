Ünlü sporcuların özel antrenörü

Dünyaca ünlü spor eğitmeni Devrim Akarsu çok sayıda futbolcuyu maçlara hazırladı

- Dünya ve Avrupa kickboks şampiyonluğu bulunan fitness eğitmeni Devrim Akarsu, Cristiano Ronaldo, Luis Nani, Garry Rodrigues, Michal Kadlec ve daha birçok ismi özel olarak çalıştırarak maçlara hazırladı.

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Devrim Akarsu'nun Rodrigues, Hasan Ali Kaldırım, Lens, Neustadter, Nani, Ronaldo ve daha birçok isimle görüntüleri