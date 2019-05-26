Son Dakika Haberleri: Ünlü sunucu Bodrum'da dünya evine girdi

Ünlü sunucu Bodrum'da dünya evine girdi

5 saat önce

İzmir Foça'da yaşayan ünlü TV programcısı ve sunucu Hakan Doğanay, Çiğli Bilsem Müdürü Gözde Uprak ile Bodrum'da dünya evine girdi.

Ünlü sunucu Bodrum'da dünya evine girdi, System.String[]
İzmir Foça'da yaşayan ünlü TV programcısı ve sunucu Hakan Doğanay, Çiğli Bilsem Müdürü Gözde Uprak ile Bodrum'da dünya evine girdi. Otelde gerçekleştirilen nikahta davetliler, Küba Karnavalı'nda sahne alan Hakan Doğanay ile eğlendikleri sırada yapılan anonsla çiftin evleneceklerini öğrendi.

Bodrum Bitez Manuela Otel'de evlenen çiftin nikahını Hakan Doğanay'ın 31 Mart seçimlerinde seçim propagandasında yer aldığı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kıydı. Çiftin nikah şahitliklerini ise Hakan Doğanay'ın yakın dostu eski Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan ve sahne direktörü Cüneyt Zorlu yaptı.

Nikah merasimi, geceye katılanları şaşırttı. Davetliler Küba Karnavalı'nda sahne alan Hakan Doğanay ile eğlendikleri sırada yapılan anonsla çiftin evleneceklerini öğrendi. Ardından sahneye kızları Ada Budak ve Eva Maya ile çıkan çift, şaşkın bakışlar ve büyük bir coşku eşliğinde tezahüratlarla dünya evine girdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın "Bugüne dek kıydığım en neşeli nikah olacak" sözleri ve yaptığı espriler davetlileri güldürdü. Evlilik cüzdanını önce espri ile Hakan Doğanay'a uzatan ancak ardından Gözde Doğanay'a veren Başkan Aras, çift ve çiftin kızları ile birlikte sahnede İzmir Marşı'nı söyledi.

Çiftin Bodrum'da yaşayan çok sayıda dostu gece boyunca eğlendi. Çift, nikah ertesinde aynı otelde kızları ile birlikte balayına devam edeceklerini söyledi. Doğanay çiftinin Foça'da yaşayacağı öğrenildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:56 Kaynak: İHA
İzmir, Hakan Doğanay, Bodrum, Magazin
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