Azerbaycanlı iş insanları Elnur Abdullayev ve Mammad Gulmammadov'un sahibi olduğu Haber Global kanalında Buket Aydın'ın sunumuyla yayınlanan "Koltuk" programı için final kararı alındığı iddia edilmişti.

Cuma akşamı son kez ekrana gelen programın, önümüzdeki sezonda ekranda olmayacağı öne sürüldü.

Haber Global, bir süre önce ünlü sunucu ve oyuncu Okan Bayülgen ile anlaşma sağlamıştı.

Medyaradar, Bayülgen'in programının, Aydın'ın final yapan Koltuk programıyla aynı gün ve aynı saatte yayında olacağını iddia etti.

"ASILSIZ BİR HABER"

Buket Aydın da iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aydın, "Global ile yollarımın ayrıldığı haberleri asılsızdır. Programımız yeni yayın döneminde şahane isimlerle devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Buket Aydın, bir süredir iş insanı Emir Sarıgül ile birliktelik yaşıyor.

Özel hayatı hakkında konuşan Emir Sarıgül, "Niyetimiz ciddi, önümüzde güzel bir yol var. Yaptığınız haber ve yorumlarda bu hassasiyeti göstermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.