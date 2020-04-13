Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul korona virüs tedavisi sonucu taburcu oldu. - Son Dakika

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Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul korona virüs tedavisi sonucu taburcu oldu.
6 saat önce
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul korona virüs tedavisi sonucu taburcu oldu.
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul korona virüs tedavisi sonucu taburcu oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:06 Kaynak: İHA
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