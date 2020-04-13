Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul korona virüs tedavisi sonucu taburcu oldu - Son Dakika

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Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul korona virüs tedavisi sonucu taburcu oldu
30 dakika önce
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul korona virüs tedavisi sonucu taburcu oldu.
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul korona virüs tedavisi sonucu taburcu oldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:25 Kaynak: İHA
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