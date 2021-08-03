Ünlü sunucu Elif Yılmaz'dan şoke eden taciz itirafı! Elif Yılmaz, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesinin ardından açıkladı

Adana'dan İstanbul'a geldiği dönemi sosyal medya hesabından anlatan Yılmaz, "İstanbul'a ilk taşındığımda bir emlakçıyla görüşüp ev kiralamak istemiştim. ve 2016 senesinde Halkalı civarında bir emlak ofisine uğrayıp bir çalışan geçici süreliğine bir evi kiralayabileceğimi söylemişti.

Öğrenci geçmişiyle mantıklı gelmişti. ve evde kaldığım ilk gece arkamı döndüğümde eve zorla girip beni taciz etmişti.

Evden nasıl kaçtığımı hatırlamıyorum. Şikayet edeceğimi söyledim çıkarken korkup evden çıkmış, ve kimseye doğru düzgün tanımıyordum.

Yalnızdım çaresizdim. Böylesi şerefsizleri artık söyleme zamanı... Ben de susmuyorum. Hala şikayetçiyim" diye yazdı.