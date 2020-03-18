Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi - Son Dakika Magazin

Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi

38 dakika önce

Ünlü sunucu Erhan Çelik ve geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi. Ünlü çift, bebeklerine Ali Boran ismini verdi.

Doktor Özlem Gültekin'le geçtiğimiz yıl hayatını birleştiren ünlü sunucu Erhan Çelik baba oldu. Ünlü çift, İzmir Kent Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeklerine Ali Boran ismini verdi.

Erhan Çelik ve Özlem Gülktekin bebek sevincini paylaştıkları mesajla duyurdu.

"SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DÜNYAYA GELDİ"

İşte o mesaj:

"Oğlumuz Ali Boran bugün saat 15.30'da sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Gözlerini açtığı İzmir Kent Hastanesi'nde diğer tüm hastaneler gibi virüs nedeniyle ziyaretçi kısıtlaması yaşandığı için ileride çok daha sağlıklı günlerde görüşmeyi diliyoruz. Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkür ediyor, selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.

Özlem-Erhan Çelik"

ERHAN ÇELİK DOĞUM ÖNCESİNDE BEBEK HAZIRLIKLARINDAN BİR KARE PAYLAŞMIŞTI

Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
Ali Boran, İzmir, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:05 

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