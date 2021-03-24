Ünlü sunucu Esra Erol saldırıya mı uğradı? Açıklama geldi

Hafta içi her gün ATV ekranlarında canlı olarak yayımlanan Esra Erol'un programı, ünlü sunucuya yapılan ölüm tehdidi iddiası ve "Kibar Ünüvar" olayı ile gündemde.

Kibar Ünüvar olayı, Halil İbrahim Bey'in 85 bin lirasını Kibar'a kaptırdığını iddia ederek Esra Erol'a başvurmasıyla başladı. Kibar Ünüvar'la ikinci evliliğini yapan Halil İbrahim Bey, Kibar Hanım'ın kardeşi olarak tanıttığı Hakkı'yla beraber kendisini kandırdıklarını anladı. Başlık parası olarak 35 bin lira ve toplamda 85 bin lirasını Kibar'a kaptırdığını iddia eden Halil İbrahim Bey, Esra Erol'dan yardım istedi.

CİNAYET İHTİMALİ GÜNDEME GELDİ

Halil İbrahim Bey'in başvurusu üzerine dolandırıcı olduğundan şüphelenilen Kibar Ünüvar, Esra Erol tarafından canlı yayına çıkarıldı. Sunucu Esra Erol tarafından kendisine ilk eşi sorulan Kibar Hanım'ın olayının altından farklı detaylar ortaya çıkmaya başladı. İhbar hattına Kibar Hanım ile ilgili gelen bilgilerin artması üzerine Esra Erol tarafından detaylı bir araştırma yapıldı ve cinayet ihtimali gündeme geldi. Kibar Ünüvar'ın ilk eşinin ölümü araştırılmaya başlandı.



